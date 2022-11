Saison de la grippe : les nouveaux stocks de médicaments pour enfants sont encore limités, prévient le pharmacien

Le Canada importe davantage de médicaments pour enfants dans un contexte d’augmentation sans précédent de la demande, mais le chef de l’Association des pharmaciens de l’Ontario prévient que l’approvisionnement devra encore être rationné si cela doit durer.

Environ un million de bouteilles de médicaments contre le rhume pour enfants sont déjà arrivées au Canada et le gouvernement fédéral affirme qu’un autre demi-million de bouteilles devraient arriver au cours des trois prochaines semaines, mais Justin Bates, PDG de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, a déclaré à Newstalk 580 CFRA que l’approvisionnement que le gouvernement a obtenu ne durera pas tout l’hiver s’il reste sur les étagères.

“Si nous le mettons simplement sur les étagères, les gens pourraient acheter deux ou trois bouteilles par client et si cela se produit, avec l’approvisionnement provisoire que nous avons, cela ne va pas durer longtemps… c’est des semaines d’approvisionnement, pas des mois”, a-t-il déclaré. a dit.

Bates suggère que le produit devrait rester derrière le comptoir pour le moment, afin d’atténuer les risques de stockage, d’achat de panique et, dans certains cas, de revente.

« On devrait probablement mettre ces produits derrière le comptoir, ce qui est un peu gênant pour les patients, mais au minimum ils peuvent parler au pharmacien et on peut en rationner un par client pour s’assurer qu’il y en a assez pour tout le monde. les gens qui en ont besoin.

La demande a grimpé en flèche au Canada au milieu d’une saison grippale précoce combinée au risque continu de COVID-19 et d’un autre virus saisonnier, le VRS (virus respiratoire syncytial), qui a durement frappé les salles d’urgence des hôpitaux pour enfants. Le taux de séropositivité à la grippe à Ottawa était de 23,4 % pour la semaine du 13 au 19 novembre. Bates dit que les fabricants canadiens, même s’ils ont augmenté leur production, n’ont pas été en mesure de suivre.

“Nous avons constaté une augmentation sans précédent de la demande à la fin de l’été, d’environ 300 % par rapport à la même période l’an dernier. Les fabricants ici n’ont pas pu suivre le rythme, même s’ils ont augmenté leur production de 35 %, ce qui est un record », a-t-il déclaré.

Vendredi, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré qu’environ 1,1 million d’unités avaient été produites au pays en novembre, ajoutant que la production avait doublé au cours des dernières semaines.

Le pharmacien d’Ottawa et vice-président des affaires pharmaceutiques de l’Association canadienne des pharmacies de quartier, le Dr Sheli Dattani, a déclaré à CFRA que les médicaments arrivaient localement, mais que le nouvel approvisionnement ne suffira pas à reconstituer tout le stock dont ils ont besoin.

“Beaucoup de pharmacies les gardent derrière le comptoir et elles peuvent avoir des limites d’achat, donc je dirais simplement aux gens que c’est là-bas”, a-t-elle déclaré, demandant aux clients d’être patients. « Réfléchissez bien si vous en avez vraiment besoin. Parlez-en à votre pharmacien, puis allez le voir et il vous le donnera probablement derrière le comptoir.

Dattani dit qu’elle est encouragée d’apprendre que davantage d’approvisionnement arriveront au cours des prochaines semaines.

“Je pense que nous allons voir ce problème lentement, pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais lentement résolu.”