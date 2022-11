Saison de broyage : Big White ouvre ses portes

Affûtez vos skis et fartez votre planche – le jour de l’ouverture est ici chez Big White.

La première station de montagne de Kelowna est ouverte pour la saison à partir du 17 novembre, sept jours avant la date initialement prévue après des chutes de neige précoces.

La télécabine de Lara, la chaise Plaza et la chaise Ridge Rocket Express sont toutes ouvertes à partir de 8 h 45, avec 13 pistes ouvertes. Les billets de remontée sont actuellement à 50% de réduction lorsqu’ils sont achetés en ligne, et continueront de l’être jusqu’à ce qu’un autre fauteuil quadruple commence à tourner.

116 centimètres de chutes de neige cumulées sont sur les collines, emballées avec une base de 77 cm. Les températures au pied de la montagne se situent à -5 ° C.

“Toute cette neige au début de novembre a été d’une grande aide, mais je pense que des félicitations s’imposent à notre équipe de montagne qui, dans un délai plus serré que prévu, a mis la station en parfait état pour l’ouverture, », a déclaré le vice-président Michael J. Ballingall.

«Nous avons pu ouvrir la station avec des conditions de début de saison et un excellent toilettage sur les pistes vertes, et par la quantité de sourires que nous avons vus sur les visages des familles et de ceux qui ont pris une journée de congé, nous savons que c’était une excellente décision de ouvrir tôt. Merci à tous ceux qui ont visité.”

Les pistes Silver Star Mountain à Vernon emboîtent le pas et ouvriront le 18 novembre.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of KelownaLake CountrySki et planche à neige