De retour Star Trek : ponts inférieurs‘ première saison il y a trois ans, il a fallu quelques épisodes avant que la série ne commence à explorer ce que signifiait réellement emprunter son nom complet et ses prémisses au iconique TNG épisode. Au cours des années qui ont suivi, nous avons continué à explorer cette idée de manière plus globale, mais maintenant nous sommes de retour pour vraiment approfondir cet homonyme d’une manière qui fonctionne vraiment.

Melissa Navia de Strange New World parle du pilotage de l’Enterprise | Entretien avec io9

Au début, “The Inner Fight” donne l’impression qu’il pourrait s’agir d’un épisode mettant en scène le même genre de frustrations qui ont conduit à la finale de l’arc tout aussi frustrant de la saison trois pour ses héros, en particulier pour Beckett Mariner, qui a eu du mal à vraiment trouver une histoire. le chemin à parcourir depuis que la première saison a exploré les raisons de sa personne rebelle. Après que non seulement ses amis, mais aussi sa mère et son capitaine, se rendent compte que Mariner est dans une spirale destructrice consistant à accepter des missions de plus en plus dangereuses, “The Inner Fight” se divise en deux branches importantes. Ponts inférieurs prépare le terrain pour sa dernière finale.

Image : Primordial

À bord du Cerritosle capitaine Freeman entame une enquête sur une série d’anciens officiers de Starfleet, après avoir appris que le mystérieux navire traquant les vaisseaux toute la saison (capturant leurs équipages plutôt que de les détruire comme on le pensait auparavant) cible désormais d’anciens membres du personnel de Starfleet, y compris de grands noms. des frappeurs comme Beverly Crusher et Seven of Nine (dans un joli lien avec leurs éventuels arcs sur Star Trek : Picard). Mais en vrai Ponts inférieurs style, l’enquête confiée aux Cerritos doit suivre les traces de Nick Locarno, l’homme de Robert Duncan McNeill. avant Tom Paris randonnée rôle en tant qu’étudiant expulsé de la Starfleet Academy pour avoir tenté de dissimuler un accident mortel de navette. En gros, personne, juste assez quelqu’un et un ringard randonnée un signe de tête que la série peut utiliser pour tendre un miroir à ses propres personnages ? C’est parfait Ponts inférieurs territoire.

Tout cela est bien beau, et se réunit dans le point culminant de l’épisode, mais la véritable viande de “The Inner Fight” est que Freeman charge Boimler, T’Lyn et Tendi de distraire Mariner dans une mission ennuyeuse et sans risque ( surveillant une bouée au-dessus de la planète Sherbal V ravagée par la tempête) afin qu’elle ne soit plus prise dans un danger comme elle l’a fait avec enthousiasme. Naturellement, un épisode de Star Trek où rien ne va réellement serait assez décevant, surtout en cas de préparation d’une finale de saison, donc après avoir enquêté sur la bouée, Mariner et ses amis se retrouvent confrontés à un oiseau de proie Klingon masqué, qui saborder leur navette, ne leur laissant d’autre choix que de jouer. un faisceau d’urgence vers la planète ci-dessous.

Image : Primordial

Ce qu’ils y découvrent tous, c’est le pire des cas pour déclencher à nouveau l’imprudence de Mariner. Au-delà d’être bloqué, Sherbal V est apparemment l’endroit où tous ces équipages disparus sont retenus captifs, créant une sorte de Jeux de la faim-ian bataille royale perpétuelle pour la survie : et au lieu d’attendre le plan de ses amis pour trouver et réadapter une station de communication locale en balise de détresse, Mariner s’enfuit volontiers dans la nuit et se retrouve à combattre au poing un Klingon sous une pluie qui se déverse littéralement. des éclats de verre cristallin. C’est dans ce creuset, se réfugiant avec les Klingons qu’elle combattait il y a quelques instants – Ma’ah, du excellent épisode de la saison 2 “wej Duj” – Mariner est obligée de confronter ce qu’elle ressent, et surtout seule (ou, avec Ma’ah au moins) plutôt qu’avec ses amis afin qu’elle puisse vraiment s’ouvrir. Et dans un simple monologue Ponts inférieurs ne résout pas seulement le plus grand conflit interne de son personnage le plus important, mais le fait en nous ramenant à son TNG homonyme.

Mariner révèle qu’à l’académie, elle était la meilleure amie de nul autre que Sito Jaxa, un enseigne bajoran qui, comme Mariner nous le rappelle, était affecté à l’armée. Entreprise-D, et rappelle par ailleurs qu’elle a été tuée au combat après s’être portée volontaire pour une mission extrêmement dangereuse. En plus du chagrin causé par la perte de sa meilleure amie, la guerre du Dominion a éclaté peu de temps après, et des gens comme Beckett – des diplômés relativement récents qui ont rejoint Starfleet pour explorer et enquêter, expérimenter et communiquer avec la galaxie qui les entourait – ont été transformés en soldats de première ligne. un conflit qui a presque anéanti la galaxie telle qu’ils l’avaient comprise en tant que jeunes et jeunes officiers de Starfleet. Et en l’expérimentant, la tendance rebelle de Mariner s’est radicalisée en tragédie : elle déteste l’autorité du leadership non pas parce qu’elle la restreint et la contrôle, mais parce qu’elle a atteint sa majorité à une époque où ce leadership signifiait envoyer des amis à la mort, où le succès vous mettait dans une situation difficile. le feu croisé d’une guerre qui ne ressemble à rien de ce que sa génération avait jamais vu.

Image : Primordial

À l’écran Star Trek a eu de rares occasions d’explorer réellement l’impact continu de ce que la guerre du Dominion a fait à Starfleet et à ses héros, au-delà des arcs de personnages immédiatement impactés. dans Espace profond neuf. Placement Ponts inférieurs dans cette chronologie cruciale, et en intégrant intelligemment son personnage sans doute le plus important dans l’héritage de cet événement – et en la liant vraiment encore plus à l’épisode qui a donné Ponts inférieurs tout son être initial – conduit à un coup de maître de trois ans de préparation pour Mariner en tant que personnage, enfin un point culminant de son désir intermittent de ce qu’elle veut de Starfleet. En acceptant ce que Ma’ah lui dit, que Sito, que toutes les victimes de la guerre du Dominion, sont mortes pour préserver les idéaux de Starfleet qu’elle veut incarner, finalement quelque chose se catalyse chez Beckett dont nous n’avons pu voir que des lueurs. dans le passé – des lueurs, parce qu’elle n’avait pas encore vraiment abordé le traumatisme derrière tout cela. Il semble mérité que cela ait pris tout ce temps, et que cela se soit fait par à-coups, aussi frustrant que cela ait parfois été pour le public, en recontextualisant ce voyage à travers le cadre de Star Trek l’histoire elle-même. Bien sûr, cela a pris du temps, le Guerre de Domination sucé!

Si l’autre intrigue de « The Inner Fight », qui est une chasse à l’oie sauvage pour Nick Locarno, entre autres, est un excellent exemple de ce que Ponts inférieurs peut être – un tirage stupide et obscur Star Trek une nostalgie qui reflète la position déséquilibrée de la série par rapport aux « vrais » héros de la franchise – alors c’en est une autre pour une raison bien plus sincère. Ce genre d’interaction intelligente entre l’histoire de la franchise et ces personnages, où la référence n’est pas pour la référence mais pour véritablement servir les arcs émotionnels d’une nouvelle génération de personnages. Star Trek protagonistes, est un affichage plus clair de Ponts inférieurs amour de la franchise qu’un million de noms de Nick Locarno ne pourraient jamais l’être. Cela fait longtemps que Ponts inférieurs et Beckett, mais la série le résume presque parfaitement.

Image : Primordial

C’est pourquoi le point culminant qui nous reste avant la finale est si convaincant : un Mariner galvanisé qui se glisse sans effort dans le commandement dont elle a toujours été si capable parvient à rallier non seulement Ma’ah, mais aussi ses amis et les équipages bloqués. Sherbal doit travailler ensemble et se sauver, qui se retrouve téléporté par le mystérieux vaisseau qui les a tous capturés en premier lieu. Lequel est piloté, bien sûr, par nul autre que Nick Locarno lui-même (et oui, bien sûr, Robert Duncan McNeill est de retour en action). Présenter cette version de Mariner que nous avons maintenant, celle qui peut dresser un miroir de l’histoire de Starfleet de Locarno comme un reflet de ce qui aurait pu être son propre passé rebelle, prépare le terrain pour Ponts inférieurs faire quelque chose de spécial. Cela prépare également le terrain encore plus loin, pour encore plus de croissance et de changement dans une saison qui a brillé pour avoir enfin accepté ce besoin.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.