Saison 33 : Les Nuances du Nephalem

Sanctuary a besoin de vous pour répondre à son appel à l’aide dans la saison 33 : Les Ombres du Nephalem. À partir du 25 octobre à 17h PDT/CET/KSTNephalem peut exploiter la puissance du thème Shades of the Nephalem, qui a fait ses débuts avec la saison 22. Pour un aperçu en profondeur de ce qui s’en vient, jetez un œil ci-dessous. De plus, la saison 32 prendra officiellement fin le 20 octobre.

Voyage saisonnier

Thème de la saison

Récompenses cosmétiques de saison

Récompenses de voyage saisonnier

Conquête saisonnière

Le cadeau d’Haedrig

Mise à jour 2.7.8

Les ombres, elles bougent, et elles semblent… animées. Comme s’ils avaient leur propre volonté. Quelle que soit cette supercherie, vous pourrez peut-être l’utiliser à votre avantage. Voyons ce que disent les démons lorsque vous combattez aux côtés de votre propre ombre !

Les ombres du passé : L’activation d’un sanctuaire/pylône apparaîtra dans un clone fantôme de votre classe, qui viendra avec l’un des trois builds prédéterminés choisis au hasard. La puissance de ce clone évoluera avec votre personnage et durera 1 minute (sauf si votre personnage meurt). Voir cet article pour les variations de clone d’ombre qui peuvent apparaître lors de l’activation.

Le cube de Kanaï : Kanai’s Cube aura un quatrième créneau cette saison. Ce quatrième emplacement aura les choix des 3 premiers emplacements mais ne se cumulera avec aucun d’entre eux, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire à votre build.

Récompenses cosmétiques de saison

À partir de la saison 17, nous avons commencé à réintroduire les récompenses saisonnières précédentes afin de les rendre accessibles à tous ceux qui les auraient manquées la première fois. Pour la saison 33, cela signifie que les récompenses initialement disponibles dans la saison 9 reviennent dans le parcours saisonnier.

Cependant, nous savons qu’il est agréable d’avoir quelque chose de nouveau à viser si vous avez déjà participé aux saisons précédentes. Nous continuons à proposer de nouvelles récompenses de fin de voyage comme celles introduites dans la saison 17, avec deux nouvelles récompenses cosmétiques pour ceux qui terminent l’intégralité du voyage de la saison. Prouvez votre valeur dans l’Épreuve des Tempêtes pour gagner l’animal de compagnie Stupendous Contraption et le cadre de portrait industriel.

En plus des emplacements Coffre et Gants de l’ensemble Conquérant exclusif, vous pourrez gagner les portraits Pandémonium et l’animal Rocky, mignon et escarpé, introduit pour la première fois dans la saison 9.

Récompenses de voyage saisonnier

Si vous avez déjà tué des démons avec diligence et atteint le Conquérant lors du voyage saisonnier à chaque fois, vous avez sûrement accumulé quelques onglets de réserve supplémentaires. Vous gagnerez un onglet supplémentaire chaque saison en terminant le niveau Conquérant, jusqu’à un maximum de cinq:

Gardien du Sanctuaire : Terminez une Faille Nephalem de niveau 70 en difficulté Tourment XIII en cinq minutes.

Gemme de ma vie : faites passer trois gemmes légendaires au niveau 55.

Tout ce que je fais, c’est gagner : terminez 2 conquêtes cette saison.

La vie continue : tuez Maghda au niveau 70 en moins de quinze secondes en difficulté Tourment XIII.

L’argent n’est pas un problème : tuez la cupidité en difficulté Tourment XIII. Les gobelins au trésor en dehors des failles de Nephalem ouvriront parfois des portails vers le domaine de Greed, The Vault.

Emmenez-vous là-bas : atteignez le niveau 60 de la Grande Faille en solo. Les clés de voûte du Grand Rift peuvent être obtenues auprès de n’importe quel gardien du Nephalem Rift.

Amplification de puissance : utilisez le cube de Kanai pour augmenter un objet légendaire ancien avec une gemme de niveau 50+.

Reconfiguration cubique : utilisez le cube de Kanai pour reforger un objet légendaire.

Conquête saisonnière

Envie de préparer votre plan Conquête pour la saison 33 ? Voici les défis auxquels vous serez confronté :

Pour Malédictions !/Les étoiles s’alignentchoisissez n’importe quel événement Cursed Chest qui nécessite de tuer des monstres et d’en vaincre plus de 350 ou plus au niveau 70 sur Torment X ou supérieur. De retour également pour la saison 33, Sprinter/coureur de vitesseoù vous êtes mis au défi de terminer l’intégralité de la campagne Diablo III, de l’acte I à l’acte V au niveau 70 en moins d’une heure ! Ensuite est Avarice/Avariceoù tout ce qui brille est de l’or, c’est-à-dire si vous parvenez à terminer une séquence de 50 millions d’or en dehors de The Vault ou de son sanctuaire intérieur. Nous apportons également Frisson/Surhumainqui nécessite l’achèvement d’un niveau 45 de faille supérieure, en solo et sans aucun élément d’ensemble équipé. Et enfin nous ramènerons Démon de la vitesse/Besoin de vitessece qui signifie que vous devrez battre un Torment X Nephalem Rift au niveau 70 en 2 minutes. Bonne chance!

Le cadeau d’Haedrig

Enfin, les ensembles de classe récompensés pour avoir terminé certains chapitres du voyage saisonnier grâce au cadeau de Haedrig ont de nouveau changé. Nous avons répertorié les ensembles disponibles ci-dessous. Pour ceux qui découvrent Seasons, voici comment cela fonctionne :

Terminer les actes II, III et IV du voyage saisonnier vous récompensera avec trois des cadeaux de Haedrig. Chaque cadeau contient quelques pièces de l’un de vos ensembles de classe. Les joueurs ne peuvent débloquer qu’un seul ensemble de classe de cette manière par saison, en mode hardcore et non-hardcore, alors choisissez judicieusement !

L’ensemble que vous recevez dépend de la classe du personnage que vous incarnez lorsque vous ouvrez chaque cadeau de Haedrig. Pour collecter un ensemble de classe complet, vous devrez ouvrir les trois sur le même personnage.

Voici les sets accordés par Haedrig’s Gift dans la saison 33 :

Barbare – Puissance de la Terre

Croisé – Les Épines de l’Invocateur

Chasseur de Démons – Le Manteau de l’Ombre

Moine – Costume du Roi Singe

Féticheur – Grande tenue du moissonneur de jade

Sorcier – Les parures de Firebird

Nécromancien – Grâce d’Inarius

Mise à jour 2.7.8

Notre prochain patch est en ligne 22 octobre et introduit des mises à jour de qualité de vie pour les tueurs de démons sur Mac.

Nouveaux exécutables Mac/Mac Native Silicon et Intel : ces mises à jour permettront à Diablo III de fonctionner sur les nouvelles versions de macOS.

Stabilité de l’expérience PC : ce PTR est ouvert aux joueurs Mac et PC. Même si l’objectif principal du PTR 2.7.8 est de tester les mises à jour techniques pour Mac, nous souhaitons que les utilisateurs de PC surveillent également leur expérience de jeu. Si vous rencontrez des problèmes de stabilité ou des difficultés de connexion avec les lecteurs Mac, veuillez nous faire part de vos commentaires.

