Les choses tournent mal au sein de la Time Variance Authority (ce qui était normal, puisque le métier à tisser temporel est sur le point d’exploser au-delà de sa capacité) sur Loki épisode quatre, « Le cœur de TVA », sur Disney+.

Tout a conduit à ça. Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) doivent utiliser leur puissance pour soutenir Mobius (Owen Wilson) et le TVA en sauvant les nouvelles lignes temporelles issues du métier à tisser temporel. Avec l’aide de l’aura de Victor Timely (Jonathan Majors) pour déverrouiller les portes anti-souffle qui les empêchent de faire leur travail, ils sont prêts à se lancer dans une course contre la montre.

Voici notre récapitulatif de l’épisode de cette semaine, qui commence à la fin du monde et nous montre enfin Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha Raw) recevant tout le thé de Miss Minutes (Tara Strong) sur ce qui s’est réellement passé lors de la construction de TVA.

Dans un flash-back projeté, Miss Minutes montre à Ravonna le moment où elle et Celui qui reste sont arrivés à leur « utopie de la fin des temps ». Il lui dit combien il est fier de diriger avec elle et la qualifie de « merveille » (clin d’œil). Il l’envoie alors à la TVA, qui attend leur ordre, mais dit qu’il la rattrapera. Mais, oh-oh, pas si vite ! Dès qu’elle revient à TVA, Celui qui Remains appelle Miss Minutes et lui dit d’effacer ses souvenirs, tout le monde souvenirs. Il veut clairement gouverner seul et a arnaqué Ravonna pour qu’elle soit là avec lui. Alors clairement, un Renslayer méprisé fait équipe avec Miss Minutes pour se venger. Je continue de penser que deux filles patronnes n’ont pas de droit, surtout envers un homme, mais les voir reprendre leur pouvoir ? Eh bien, je ne peux pas non plus dire que je ne soutiens pas les torts des femmes.

De retour à TVA, Timely arrive et commence à explorer le domaine qu’il a créé – euh, qu’il n’a pas encore créé. Le rythme s’éloigne un peu ici, tout le monde recherchant Timely. Ravonna veut l’arrêter tandis que Loki et Mobius veulent l’emmener au métier à tisser temporel. Il y a un ton comique étrangement placé alors qu’ils traînent les pieds avec les plaisanteries murmurées de Wilson pour convaincre Timely de leur côté comme s’il était un chat errant lâché dans la TVA. Ce qui est vraiment décevant, c’est que ces manigances sont suivies d’une scène courte mais essentielle entre B-15 (Wunmi Mosaku) et Judge Gamble (Liz Carr) – c’est la première fois dans cet épisode où il y a un jeu d’acteur dramatique remarquable, c’est sûr. Pas de conneries par ici ; ils ont un débat important sur la décision de réellement créer un changement au sein de TVA et de démanteler le poison systémique qui les a poussés à se retourner les uns contre les autres. Ils décident également de donner à Dox (Kate Dickie) et à son armée une autre chance de repenser leur façon de faire les choses au lieu de simplement les élaguer comme c’était le cas auparavant. En quatre épisodes, c’est le type de changement de TVA que nous voulions voir et obtenir davantage de B-15 et Gamble. Sinon, ils – comme Casey (Eugene Cordero) et OB (Ke Huy Quan), qui semblent être les seuls à vraiment planifier comment gérer le métier à tisser temporel – ont été lésés au profit de scènes de plaisanteries et de tartes entre les deux. les stars du spectacle.

Les choses reprennent lorsque Timely entre en scène. Casey et OB ont travaillé sur un multiplicateur de débit (pensez à un boulet de canon) qu’ils utilisent pour étendre les anneaux du métier à tisser, et la présence de Victor signale une réunion de génies capables de comprendre comment le faire fonctionner. La performance de Quan vole ici la scène ; il livre avec charme de nombreux écrits qui tentent de rendre la série plus intelligente qu’elle ne l’est en réalité. Tout en se surveillant les uns les autres, il y a un peu de Timely attribuant à OB son génie et OB disant que c’était tout Timely qui est très indulgent et intelligent. Le rythme semble toujours décalé ici – et ils finissent par essayer de savoir qui ira là-bas pour lancer le multiplicateur et risquera de se faire arracher la peau ou de se transformer en spaghetti. Mobius et Loki se chamaillent encore une fois à ce sujet et mes yeux roulèrent si fort devant cette scène bro-mantique entre tous les mecs.

Je pouvais ressentir et comprendre l’agacement de Sylvie, et je me demandais pourquoi ils avaient besoin d’elle là-bas ? Elle a été MVP de la première saison et est mise sur le banc dans cet épisode, mais vous savez que les frères TVA doivent être frères. Mobius suggère alors d’aller dans la salle à tarte et Sylvie claque. Les branches meurent et elle le considère comme un homme d’affaires. Il ne se soucie même pas de sa propre chronologie ; il est tellement déconnecté de faire autre chose que son travail de gestion et de superviser les autres pour essayer de résoudre le problème. Pour un personnage qui n’est pas intervenu, c’est comme si Mobius était juste là pour faire beaucoup de scènes sans apporter grand-chose d’autre que des plaisanteries et des explications parce qu’il est Owen Wilson. Il vaudrait mieux qu’il y ait une révélation solide montrant qu’il peut réellement faire plus, car Di Martino continue d’en avoir moins cette saison et je ne suis pas là pour ça.

De retour dans les cellules détenant Dox, Brad alias X-5 (Rafael Casal) et le reste de leur équipe, les dirigeants appellent X-5 pour avoir fait défection afin de vivre sur la chronologie sacrée. Brad obtient son Matrice moment ici où il dit : « La pilule bleue jusqu’au bout » et essaie d’amener ses anciens camarades à négocier un chemin vers la vie qu’ils leur ont enlevée. Mais Brad vendant le sien ne fait que les unir davantage, et lorsque B-15 vient parler à Dox, ils trouvent un moyen de travailler ensemble. C’est une autre scène étonnante avec Mosaku, cette fois face à Dickie, qui souligne ce que Loki essaie vraiment de dire en dehors des moments clés de la tarte au citron vert. Dommage que ce soit également de courte durée, car Renslayer arrive avec Miss Minutes après le départ de B-15 pour essayer de les convertir dans leur équipe pour des vies sur la chronologie sacrée – seulement pour que Brad accepte l’accord et regarde violemment Dox et son équipe. assassiné dans une boîte. Sérieusement, l’animation joyeuse de Miss Minutes lorsqu’elles étaient écrasées était déséquilibrée et terrifiante.

En parlant de tarte, Sylvie est agacée dans la salle à tarte et nous aussi en ce moment. L’épisode a duré trop longtemps, puis s’éternise davantage, Loki défendant Mobius comme s’il était un garçon de bureau maniaque de rêve de lutin. Ensuite, il tente de faire appel à sa morale en expliquant à quel point le libre arbitre est si important et que c’est pourquoi elle n’a pas tué Timely. Sylvie est d’accord, disant que c’est parce qu’il avait peur et que Celui Qui Reste ne l’avait pas. Mais elle souligne également qu’il soutient TVA alors qu’elle estime qu’il faudrait quand même le brûler. Loki postule qu’ils devraient faire les choses difficiles et espoir ils peuvent le réparer. Bien sûr, il y a beaucoup d’espoir, mais ils peuvent regarder et guider Timely et s’assurer qu’il ne devienne pas Celui qui reste et ils peuvent jouer à Dieu puisque, eh bien… ce sont des dieux.

Fini avec OB et Casey, travaillant dur sur le multiplicateur, Mobius boit du chocolat chaud et, dans un moment très hors du temps, Timely décide qu’il en veut un aussi. Ouais, plus d’obstacles pour éloigner Timely de ceux qui sont censés le surveiller. Pendant ce temps, B-15 découvre les conséquences de l’élimination de Dox et de son équipe et bien qu’il n’y ait pas de véritable dialogue ici, le visage de Wunmi dit tout ce que B-15 ressent. Lorsqu’elle reçoit une notification sur son bloc temporaire indiquant que Miss Minutes a commencé à contourner la TVA, elle se radicalise maintenant pour arrêter la joyeuse IA maléfique.

Alors que le métier à tisser continue de fondre, Timely rencontre Brad à la machine à chocolat chaud ; il l’emmène chez Renslayer et Miss Minutes. Victor, comme un tricheur surpris en train de tricher, s’excuse envers les femmes qu’il a énervées. Ensuite, pour cocher les cases, Loki et Sylvie recherchent Timely et sont contrecarrés par Miss Minutes, menant à la scène des ascenseurs dès le début de la saison. Sylvie ouvre l’ascenseur et voit Loki, qui la regarde comme si c’était la première fois alors que le mystérieux téléphone sonne, puis il est frappé par une baguette d’élagage par nul autre que le Loki actuel – comme si personne n’avait vu cela venir. Loki ignore simplement cela, lui disant que cela aura du sens plus tard.

Loki répond à la sonnerie du téléphone. OB demande pourquoi cela prend autant de temps – c’est ce à quoi nous pensons tous. Miss Minutes sabote tout alors ils décident de redémarrer le système afin qu’elle soit bloquée. Elle dit qu’elle doit dire quelque chose à Victor, et c’est “tu ne seras jamais lui”. Les choses reprennent au moment où l’épisode se termine : X-5 est possédé par Sylvie afin d’arracher Timely à Ravonna Renslayer, puis Renslayer est élagué. C’est une victoire volée car nous aurions au moins pu organiser une confrontation entre eux.

Victor se laisse finalement redescendre pour ouvrir le portail verrouillé en mettant son visage dans le scanner temporel pour l’ouvrir (surprise, surprise, ça marche). Il décide alors d’être celui qui lancera le Throughput Multiplier. OB lui dit d’être très rapide et cela lui donne un moment pour briller alors qu’il se dit : « Il est temps d’être courageux. » La marche prend une éternité et cela se lit sur les visages de Sylvie et de B-15 : ils savent que ces gars-là ont déjà pris trop de temps.

Alors que Timely franchit les portes anti-souffle avec le multiplicateur en main, il éclate immédiatement en spaghetti. Je n’ai pas pu m’empêcher de rire de ce que je suppose être un moment sérieux. Mais c’est curieux car Mobius n’a pas éclaté comme ça. Et si Timely avait perdu la vie afin de répandre ses nouilles partout dans le temps, ouvrant ainsi la voie à la dynastie Kang ? Quelle arnaque, ce Victor Timely !

De retour à TVA, l’équipe attribue la disparition apparemment prématurée de Timely au rayonnement temporel trop élevé et, bien sûr, le métier à tisser explose. Tout le monde jette un dernier regard alors qu’ils sont engloutis. Quelle est la raison? Pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Nous avons découvert de nombreux personnages secondaires qui sont plus intéressants que non développés, de sorte que la série peut plutôt se concentrer sur les pitreries de Mobius et Loki. Bien sûr, ce n’est pas fini et une sorte de deus ex machina, probablement sous la forme de Miss Minutes devenant Ultron, redémarrera tout ou rembobinera après avoir été caput. C’est tellement fatigué. Pourquoi devrions-nous nous soucier si la profondeur et l’individualité de la série ont disparu, il n’y aurait aucune conséquence pour le MCU dans son ensemble, semble-t-il ? Mon Dieu, j’espère qu’il y a une raison et je mange du corbeau.

