Saison 2, épisode 1 sur Disney+

La mort de Celui qui reste (Jonathan Majors) déclenché le branchement de la chronologie sacrée à la fin de Loki première saison, avec la menace croissante de nouveaux Kangs. Saison deux reprend immédiatement là où nous nous sommes arrêtés.

La Time Variance Authority est en plein désarroi alors que Loki (Tom Hiddleston) se retrouve dans une chronologie où personne ne se souvient de lui – pas même Mobius (Owen Wilson) ou Casey (Eugene Cordero), alors qu’il se promène dans une branche où Kang est le visage de c’est TVA et non l’homme derrière le rideau. Brusquement, Loki revient à sa chronologie et se rend compte qu’un effet secondaire d’être à la fin des temps lorsqu’elle a été brisée signifie qu’il est aspiré dans plusieurs points du monde. chronologie au hasard.

Cela est dû au Temporal Loom, le noyau de la TVA que Kang a créé pour empêcher ses autres variantes de passer. C’est là que le temps brut est affiné dans la chronologie sacrée physique, et il est surchargé de nouvelles branches. Incapable de relier les nouvelles branches sans cesse croissantes dans un calendrier clair, la TVA entre dans une sorte de guerre civile ; la vieille garde, dirigée par le général Dox (Kate Dickie), veut simplement les élaguer tous, tuant tout le monde, tandis que Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) et Mobius veulent trouver un moyen de les sauver. Alors que Loki saute d’avant en arrière, voyant que l’implosion imminente des lignes temporelles entraînera la destruction de toutes les branches de la réalité, Dox envoie Hunter X-5 (Rafael Casal) pour retrouver Sylvie (Sophia Di Martino) qui est à l’origine de tout cela.

Alors que le métier à tisser temporel continue de s’effondrer, la TVA aussi, car la bureaucratie que Sylvie a détruite (afin d’accorder à chacun et à elle-même le libre arbitre) est désormais remise en question. Ce qui est bien et mal n’est plus aussi clair. Une faction essaie de continuer ses activités comme d’habitude en détruisant des vies et en ignorant le fait qu’elles ont toutes été des variantes kidnappées avec des vies sur la chronologie. Pendant ce temps, B-15 s’impose comme un leader pour réformer la TVA et trouver des moyens avec Loki et Mobius de protéger les nombreuses nouvelles lignes temporelles. Mosaku est l’un des personnages marquants de cet épisode, avec une performance empathique et puissante. B-15 utilise l’humanité dont elle a été arrachée comme motivation pour garantir que ceux qui ont une vie dans les nouvelles branches obtiennent la place qu’ils méritent dans le calendrier.

Loki aussi s’appuie sur Hiddleston et Wilson alors qu’ils retombent dans leur routine de copains, traversant la TVA alors que Loki se fait aspirer d’avant en arrière à travers les chronologies. Ils finissent par rencontrer l’homme qui peut les aider, Oroboros (Ke Huy Kwan), l’auteur du manuel de TVA, qui est caché dans les annales de l’organisation et qui semble connaître Mobius, même s’il ne se souvient pas de « OB » (comme il dit que Mobius l’a surnommé). Kwan se fait immédiatement aimer du public dans une routine comique et pointue, alors que lui et Loki ont une conversation dans le passé et dans leur présent. C’est hilarant de voir Kwan recevoir des informations dans le passé alors qu’elles lui viennent à l’esprit dans le présent pendant qu’ils discutent. Ils en déduisent essentiellement que Loki doit se tailler lui-même et être ramené sur leur chronologie par Mobius dans une combinaison spatiale totalement « légitime » super exposée au métier à tisser temporel – quelque chose de si dangereux que votre peau peut être arrachée ou vous transformer en spaghettis spatiaux. Mais cela doit arriver, pour que Loki puisse aider à trouver un moyen de stabiliser le métier à tisser. Heureusement, Mobius et Loki ont un lien bromantique si fort qu’ils y vont, quelles qu’en soient les conséquences. Sylvie, quant à elle, a apparemment développé son propre lien avec la restauration rapide (dans la scène du générique de mi-générique), quelque chose remplace rapidement Loki pour elle alors qu’elle s’installe dans une vie sur la Chronologie Sacrée, loin du drame – même si elle est le drame.

Empêcher la destruction complète de la réalité alors qu’elle se ramifie de manière incontrôlable devient la motivation de Loki alors qu’il réalise qu’il veut sauver la TVA afin de protéger ceux qu’il aime. Même dans le moment du futur où il revoit enfin Sylvie alors que tout s’effondre mais n’a pas la chance de le traiter car il est élagué par une silhouette mystérieuse. Alors que Loki est maintenant de retour sur la chronologie, lui, avec Mobius et le reste de TVA, se mobilise pour retrouver Sylvie et Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha Raw) – qui est vraisemblablement en fuite avec Miss Minutes (Tara Strong).

C’est un peu surprenant de voir les femmes être en quelque sorte laissées pour responsables de cette façon, qu’elles ont tout cassé et que c’est aux hommes de réparer ça. L’ambiance de Loki la saison deux est définitivement différente de la saison dernière ; il est passé d’un genre queer élevé et unique, repoussant les limites, à un singe générique de science-fiction Docteur Who et Rick et Morty vraiment rapide. Cela devient clair malgré les incroyables décors du milieu du siècle de Kasra Farahani et la musique inspirée de Natalie Holt, qui tente de récupérer le ton de la première saison. C’est aussi bizarre que Loki décide de devenir un homme de la société TVA pour le bien de sa famille retrouvée, en particulier Mobius. Espérons qu’à mesure que la série continue, elle dépendra moins du pouvoir de star de ses acteurs masculins et reviendra à ce qui a rendu la série si unique en premier lieu : le travail des personnages, qui pourrait être prometteur avec l’accent mis sur B-15 et OB. -et recentrer Sylvie, qui a largement manqué dans cet épisode. « Loki et Mobius, Space Time Buddy Cops » n’est pas ce pour quoi nous nous sommes inscrits.

Loki est désormais diffusé chaque semaine sur Disney+.

