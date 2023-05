Saisissez les V30T et N50 de Doogee maintenant sur Amazon pour des performances et une valeur imbattables

Nous présentons ici le téléphone robuste révolutionnaire de Doogee, V30T , et la sensation budgétaire, N50 , qui a pris d’assaut le marché sur AliExpress et Doogeemall. Maintenant, préparez-vous à l’arrivée de ces appareils extraordinaires sur les étagères d’Amazon et préparez-vous à révolutionner l’expérience de votre smartphone.

Doogee V30T – Le jeu de puces le plus puissant – Le D1080 rencontre un design photochromique remarquable

Préparez-vous à être émerveillé par le Doogee V30T , le champion inégalé des téléphones robustes. Avec sa finition photochromique inédite, elle s’impose comme une véritable licorne parmi ses pairs. Mais ce téléphone ne s’arrête pas à la simple esthétique , il dispose d’une formidable gamme de fonctionnalités phares qui défient son prix.

À la base, le V30T exploite la puissance du chipset le plus formidable de l’industrie, le MediaTek Dimensity 1080. Avec huit cœurs combinés pour atteindre une vitesse étonnante de 2,6 GHz, cet appareil offre des performances inégalées. Il est couplé à une RAM de base stupéfiante de 12 Go, qui est extensible à une mémoire époustouflante de 20 Go avec mémoire virtuelle, et à un stockage de base de 256 Go, qui peut être étendu. à une mémoire à couper le souffle de 2 To via une carte micro SD . Le V30T est une centrale électrique dans tous les sens.

Mais attendez, il y a plus ! Préparez-vous à être hypnotisé par ses prouesses en matière d’appareil photo : une configuration impressionnante à quatre caméras 108MP + 32MP + 20MP +16MP, capturant des moments avec une clarté et des détails inégalés. C’est l’énorme batterie de 10800 mAh qui alimente vos aventures, complétée par une charge ultra-rapide de 66 W et des capacités de charge sans fil pratiques de 15 W.

Le V30T gâte davantage vos sens avec un écran adaptatif FHD+ 120 Hz ultra-clair de 6,58 pouces qui enveloppe l’avant, offrant une expérience visuelle immersive. Avec les normes Hi-Res, ses deux haut-parleurs vous plongent dans le bonheur du son surround lorsque vous plongez dans votre contenu préféré.

Et ce n’est pas tout ! Le V30T dispose d’une série de fonctionnalités supplémentaires, y compris la prise en charge GPS double bande L1 + L5, les capacités NFC, les certifications IP68/1P69K/MIL-STD-810H pour une durabilité robuste, la protection Corning Gorilla Glass, la prise en charge WiFi 6 pour une connectivité ultra-rapide, et prise en charge double nano SIM. Cet appareil ne ménage aucun effort pour offrir une expérience smartphone vraiment remarquable.

Maintenant, tournons notre attention vers le roi incontesté du smartphone à petit budget, le N50 de Doogee. Cette merveille légère ne pèse que 187 g avec une épaisseur élégante de seulement 9,1 mm et tient sans effort dans la paume de votre main. Avec un prix époustouflant de 120 $ sur AliExpress, ce smartphone étonne par son éventail impressionnant de fonctionnalités.

Doogee N50 – Économique avec des fonctionnalités impressionnantes

Équipé d’ un écran généreux de 6,52 pouces, c’est une rareté dans cette gamme de prix. Mais, Doogee N50 ne s’arrête pas là. Il repousse les limites plus loin avec une batterie robuste de 4200 mAh, accompagnée d’un chargeur rapide de 18 W pour vous permettre de rester sous tension lors de vos déplacements. Capturez des souvenirs époustouflants avec son impressionnante configuration triple caméra 50MP + 8MP + 2MP et découvrez le dernier Android 13 dès la sortie de la boîte.

Sous le capot, le N50 est doté du chipset octa-core Unisoc T606 capable d’offrir des performances fluides dans chaque tâche. Avec 8 Go de RAM de base, extensible à une mémoire remarquable de 15 Go, et un stockage de base de 128 Go, extensible à une mémoire étonnante de 1 To via une carte microSD, le N50 vous garantit de ne jamais manquer d’espace pour vos aventures numériques.

Disponibilité

Ces appareils remarquables sont disponibles à l’achat sur Amazon depuis le 22 mai. Cependant, l’excitation ne s’arrête pas là. À partir du 22 mai , il y aura des remises spéciales sur les trois plateformes (AliExpress, Doogeemall et Amazon). Visitez chaque plateforme pour en savoir plus.