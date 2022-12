Saisissez Jedi Fallen Order: Deluxe Edition pour Xbox pour seulement 7 $

Il ne manque pas de Guerres des étoiles équipement, livres ou des jeux pour les fans, surtout avec la franchise dans une sorte de renaissance actuellement. (Non pas qu’il ait jamais disparu.) Si vous voulez sauter dans la peau d’un Jedi, c’est maintenant votre chance. Vous pouvez obtenir une Xbox One pour l’édition Deluxe de Star Wars Jedi: Fallen Order pour seulement 7,49 $ en ce moment. Et vous pouvez utiliser ce code si vous avez une console de nouvelle génération comme la Xbox série S ou Xbox série X, aussi. À 85 % de réduction, cette offre ne durera pas longtemps, alors assurez-vous de conclure cette offre avant qu’elle ne disparaisse.

Ce jeu est sorti en 2019, mais il reste toujours un ajout populaire à l’univers Star Wars. Le jeu vous permet d’explorer la galaxie en tant que Jedi, en utilisant la Force pour combattre les ennemis qui vous empêchent d’atteindre votre objectif de faire revivre l’Ordre Jedi. Sean Keane de CNET a déclaré dans Test de Star Wars Jedi : Fallen Order, “Le jeu de Respawn offre une narration captivante, des combats intenses au sabre laser et des mondes merveilleux à explorer.” Notez que ce jeu est classé T pour les adolescents en raison du langage doux et de la violence. La suite à ce jeu devrait sortir le 17 mars 2023, c’est donc le moment idéal pour rattraper son retard sur l’histoire.