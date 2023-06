Saisissez cet ensemble de centrales électriques portables Mango Power E pour 3 704 $ (économisez 1 291 $)

Que vous ayez besoin d’une source d’alimentation de secours pendant les pannes à la maison ou que vous souhaitiez emporter une source d’alimentation avec vous lorsque vous campez hors réseau, investir dans une centrale électrique portable est une bonne idée. Wellbots a noté plusieurs faisceaux de centrales électriqueset maintenant vous pouvez obtenir le Centrale électrique portable Mango Power Eainsi que deux panneaux solaires de 200 W, pour seulement 3 704 USD. Toutefois, les lecteurs de CNET peuvent économiser 5 % supplémentaires sur votre achat lorsque vous utilisez le code. CNETBACKUP à la caisse, ce qui porte vos économies totales à 1 291 $. Et vous pouvez également utiliser ce même code sur les autres bundles, si vous décidez de mettre à niveau. Cette offre est disponible jusqu’au 4 juillet.

Cette centrale électrique portable a une capacité de batterie de 3 500 wattheures, ainsi que 16 ports de sortie dont quatre ports AC, six ports USB-A, un port USB-C et plus, ce qui facilite le stockage de tous vos appareils les plus importants. accusé. De plus, il comprend des roues et une poignée pour un transport facile. Le Mango Power E offre également une charge rapide, atteignant jusqu’à 80 % de charge en une heure. Il existe également une application qui vous aidera à contrôler l’appareil, notamment en régulant les vitesses de charge lorsque vous en avez besoin. Et vous recevrez deux panneaux solaires pliables de 200 W gratuits avec votre achat.

Cependant, si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez investir dans l’une des autres options disponibles chez Wellbots. Pour faire fonctionner les gros appareils électroménagers, vous aurez besoin d’un mSocket Pro et d’une deuxième batterie – vous pouvez obtenir tout cela, ainsi que quatre panneaux solaires dans ce Option 7 409 $ (économisez 2 385 $). De plus, Wellbots indique que ces forfaits sont éligibles à un crédit d’impôt fédéral de 30% et a plus d’informations disponibles sur son site Web.