Le Sony Xperia 5 II est un smartphone performant, offrant un écran CineWide de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, un processeur puissant et une longue durée de vie de la batterie, ce qui en fait un excellent candidat pour les joueurs qui souhaitent un temps de réponse rapide et des fréquences d’images élevées lors de la lecture. jeux mobiles.

Sony le sait, et quelle meilleure façon de le montrer qu’avec un contrat Call of Duty Mobile à durée limitée adapté aux joueurs – et la meilleure partie est que vous l’obtiendrez à temps pour Noël si vous êtes rapide.

L’offre, actuellement disponible non seulement directement auprès de Sony, mais également de Vodafone et O2, offre un énorme 18000 points CP mobiles Call of Duty, un contrôleur DualShock 4 et un support mobile pour connecter le téléphone au contrôleur à chaque achat du Sony Xperia 5 II d’ici le jour de Noël (ou le 23 décembre de Vodafone).

Vous pouvez l’acheter directement pour 799 £ auprès de Sony, ou l’obtenir sous contrat si vous préférez – le pack est disponible dans les deux sens.

Une fois que votre nouveau Xperia 5 II brillant a été livré, il vous suffit de vous rendre sur le site Web Xperia Rewards, de saisir le numéro IMEI du téléphone et de suivre les instructions à l’écran pour réclamer votre forfait de jeu.

Jouer à Call of Duty: Mobile avec un contrôleur est un changement de jeu, apportant le titre mobile beaucoup plus en ligne avec son homologue de console avec bon nombre des mêmes cartes et modes de jeu populaires. C’est beaucoup plus réactif que de jouer avec un écran tactile, c’est sûr!

Le support inclus permet également de connecter le Xperia 5 II au DualShock 4.

Le DualShock 4 n’est pas juste compatible avec Call of Duty Mobile non plus – il existe de nombreux jeux sur Android qui offrent un support de contrôleur dédié, y compris le tout aussi populaire PUBG Mobile.

Il ouvre également la possibilité d’utiliser des applications de streaming de jeux et de profiter de jeux AAA sur le smartphone, avec les goûts de l’application Remote Play si vous avez une PS4 ou PS5 et Nvidia GeForce Now si vous voulez aller all-in sur le cloud le jeu.

Nous avons attribué au Sony Xperia 5 II une note de quatre étoiles et le prix très convoité du conseiller technique recommandé lorsque nous l’avons examiné en octobre, en commentant le superbe écran OLED 21: 9 120 Hz qui n’est même pas offert par le Xperia 1 II haut de gamme et de superbes performances à travers le tableau.

D’autres fonctionnalités, telles que des haut-parleurs stéréo avant, une conception sans encoche et l’inclusion d’une prise casque 3,5 mm aident à faire ressortir le Xperia 5 II, mais il est vrai qu’il n’est pas aussi performant que les smartphones à prix similaire dans le département appareil photo. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre test complet du Sony Xperia 5 II.

