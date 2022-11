Saisissez ces 7 offres de haut-parleurs du Black Friday avant qu’elles ne disparaissent pour de bon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les haut-parleurs Bluetooth sans fil sont devenus l’un des appareils d’écoute les plus répandus. Les bons sont faciles à transporter, présentent des designs élégants et, bien sûr, diffusent vos morceaux préférés presque partout où vous le souhaitez.

Mais les accords sont difficiles à trouver ces jours-ci en raison de facteurs tels que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation. Il était une fois, les prix des haut-parleurs Bluetooth baissaient progressivement à mesure que la qualité s’améliorait régulièrement. Vendredi noir est encore dans une journée, mais il est judicieux de prendre une longueur d’avance, en particulier en ce qui concerne le haut-parleur Bluetooth sans fil bien-aimé. En voici une poignée d’excellents qui valent le détour. Assurez-vous de revenir ici cependant car nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que nous recherchons d’autres offres.

Si vous ne voulez pas dépenser la pâte supplémentaire sur le nouveau Soundcore Motion Boom Plus (voir ci-dessus), le Soundcore Motion Boom original reste une bonne option pour moins d’argent. Il est un peu plus léger que le Motion Boom Plus et son son n’est pas aussi détaillé ou le haut-parleur ne joue pas aussi fort, mais pour son prix, il offre un très bon son, en particulier par rapport à des haut-parleurs plus compacts comme le JBL Charge 5 qui coûter plus cher.

Pour ses trois premières générations, le haut-parleur Bluetooth Clip micro de JBL avait un design circulaire. Mais pour le Clip 4 de quatrième génération, JBL est passé à une forme plus ovale, a légèrement gonflé le haut-parleur et ajouté une charge USB-C. Il semble plus durable, avec un “clip” de mousqueton intégré plus robuste. De plus, cela sonne un peu mieux, avec plus de volume, un son plus clair et plus de basses. Avec un indice de résistance à l’eau IP67, il est entièrement étanche à l’eau et à la poussière également. C’est l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth sans fil pour sa petite taille de haut-parleur.

Tribit propose désormais une version améliorée du StormBox Micro 2020 appelée StormBox Micro 2 qui offre un son amélioré avec plus de basses et de volume global. Mais l’original est toujours un bon mini haut-parleur Bluetooth et est en vente à un bon prix (il se vend généralement autour de 50 $).

Il est entièrement étanche à l’eau et à la poussière avec un indice IPX67. Comme le Flip 5, il offre jusqu’à 12 heures de lecture audio à des niveaux de volume modérés et se recharge via USB-C. Disponible en plusieurs couleurs, c’est l’une des enceintes les plus performantes pour sa taille compacte.

Avec chaque nouvelle version du Flip, JBL apporte de petites améliorations, et bien que le dernier modèle, le Flip 6, ne soit pas très différent du Flip 5 à l’extérieur, il offre un son amélioré. Il possède des haut-parleurs bidirectionnels avec un woofer et un tweeter et deux radiateurs passifs qui aident le Flip 6 à produire des basses beaucoup plus profondes que vous ne le pensez.

Les prix varient selon la couleur, mais ils sont actuellement en vente pour environ 88 $. Le prix le plus bas du haut-parleur à ce jour est de 75 $. Lisez notre revue Anker Soundcore Motion Plus.

Alors qu’Anker SoundcoreMotion Plus est sorti en 2019, il reste l’un des meilleurs haut-parleurs pour environ 100 $. Il est plus grand que de nombreux mini haut-parleurs Bluetooth, mais il reste compact. Il parvient à sonner un peu plus plein que la plupart des concurrents dans sa gamme de prix, avec des basses plus grosses, plus de volume et une meilleure clarté. Il est également entièrement étanche (classé IPX7) et prend en charge le codec de streaming aptX pour les appareils qui le prennent en charge, notamment les téléphones Galaxy de Samsung.

Comme l’original, c’est une excellente valeur et facile à recommander si vous recherchez un haut-parleur sans fil portable super compact. Il se vendait environ 60 $, mais il est maintenant tombé à 54 $ pour le Black Friday (avec un coupon détachable). Le plus bas que nous ayons vu celui-ci est de 48 $.

En 2020, Tribit a sorti le StormBox Micro, une version économique de l’excellent haut-parleur SoundLink Micro de Bose qui offrait un son étonnamment bon pour sa taille et son prix modeste. Nous obtenons maintenant le StormBox Micro 2, qui offre un son et une autonomie de batterie améliorés, ainsi qu’une fonction de charge qui transforme le haut-parleur en une banque d’alimentation pour les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Une sangle intégrée vous permet de le clipser à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo.

Ces accords étaient en vigueur plus tôt cette année, mais ont depuis expiré. Ils peuvent (ou non) revenir bientôt.

Ce modèle conserve le mode spécial Outdoor Boost qui booste les aigus et vous pouvez en lier deux ensemble (ou coupler une Wonderboom 3 à une Wonderboom 2) pour créer un appairage sonore stéréo en appuyant simplement sur un bouton de chaque enceinte. Autant que je sache, le Wonderboom 3 ressemble beaucoup au Wonderboom 2 et offre un très bon son pour sa petite taille. Cela dit, bien qu’il y ait un peu de punch à la basse (être court mais squat l’aide à produire plus de basses), il ne peut donner que beaucoup de coup de pied.

Comme son prédécesseur, le Wonderboom 3 a un prix catalogue de 100 $, mais se vend parfois un peu moins cher. Son indice de protection IP67 signifie qu’il est non seulement étanche mais également étanche à la poussière (et capable de flotter).

Nous avons aimé Ultimate Ears Wonderboom 2 et le modèle de troisième génération, le Wonderboom 3, offre quelques petites améliorations, notamment une autonomie de la batterie légèrement meilleure (jusqu’à 14 heures au lieu de 13, à des niveaux de volume modérés) et une nouvelle puce Bluetooth qui permet une portée sans fil étendue de plus de 130 pieds (40 mètres). Le design n’a pas changé, bien que le haut-parleur soit désormais disponible dans différentes options de couleur.

Avec l’arrivée de JBL Boombox 3 (500 $), vous pouvez maintenant vous procurer la Boombox 2 avec une belle remise. Et tandis que le Boombox 3 sonne mieux, grâce à un nouveau système à trois haut-parleurs (le nouveau haut-parleur sonne plus clair et plus détaillé), le Boombox 2 est toujours un puissant boombox portable qui peut produire des basses puissantes et est entièrement étanche.

Anker

L’original d’Anker Boum de mouvement Soundcore le haut-parleur est sorti en 2021 et était d’un bon rapport qualité-prix (il est en vente pour 88 $). Mais la nouveauté de 2022 Motion Boom Plus est nettement améliorée, notamment en termes de qualité sonore. C’est facilement l’un des meilleurs nouveaux haut-parleurs Bluetooth de 2022.

Pesant 5,29 livres (presque une livre de plus que le Motion Boom), il utilise Bluetooth 5.3 et est équipé de deux woofers de 3,5 pouces améliorés et de deux tweeters de 1 pouce nouvellement ajoutés, délivrant jusqu’à 80 watts de sortie audio (60 W pour les woofers et 20W pour les tweeters). La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures à des niveaux de volume modérés. Il est également étanche à l’eau et à la poussière IP67 et flotte si vous le laissez tomber dans un plan d’eau.

J’ai été impressionné par la qualité du son, qui se compare bien à quelques haut-parleurs plus chers – et certains plus grands. Vous pouvez modifier le profil sonore (avec les paramètres d’égalisation) et mettre à niveau le micrologiciel du haut-parleur dans l’application compagnon Soundcore d’Anker pour iOS et Android.

