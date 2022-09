À mesure que le temps change, nous serons plus nombreux à passer du temps à l’intérieur, nous divertissant souvent avec des sports, des jeux et d’autres services de diffusion en continu. Si vous êtes à la recherche d’un grand écran pour vous offrir l’expérience théâtrale ultime à la maison, Best Buy vous propose une bonne affaire sur un nouveau téléviseur.

Maintenant jusqu’au 12 septembre, vous pouvez saisir un avec une résolution 4K UHD pour 450 $, plus la société lance un Echo Show 5 de 2e génération affichage intelligent, 30 jours pour FuboTV et trois mois d’Apple TV Plus gratuitement. C’est une valeur totale de 285 $ d’économies.

Cette Téléviseur 4K est parfait pour tout espace de divertissement car en plus de l’écran géant, il prend également en charge HDR10 et améliore automatiquement votre contenu. Il comprend également DTS Studio Sound, offrant un son immersif pendant que vous diffusez tous vos films et émissions préférés.

Le téléviseur est livré avec 3 ports HDMI, des prises AV, un port USB et plus encore, vous permettant de connecter les haut-parleurs, les consoles de jeu ou les lecteurs de disque de votre choix. De plus, la télécommande vocale Alexa incluse rend le contrôle de votre son, la recherche de contenu et la commutation entre les entrées super faciles et pratiques.

Il dispose même de contrôles parentaux qui vous permettent de bloquer des chaînes ou du contenu avec certaines classifications afin que vous n’ayez pas toujours à garder un œil sur les jeunes qui pourraient vouloir utiliser l’espace pendant que les adultes accomplissent d’autres tâches à la maison.

Et l’Echo Show 5 gratuit est également un excellent produit. Le haut-parleur de l’écran intelligent sonne aussi bien qu’un Echo Dot et l’écran fonctionne bien comme un cadre photo numérique. De plus, il sert d’horloge, peut passer des appels vidéo et vous permettra même de vérifier la météo. C’est un bel ajout à une table de chevet ou de bout.

En ce qui concerne l’offre FuboTV, cette offre est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés, mais tant que vous n’avez pas actuellement de compte Apple TV+, les nouveaux abonnés et les anciens abonnés peuvent profiter de ces trois mois de service gratuits.

