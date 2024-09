Saisie de faux « Percocet » – Service de police régional de Niagara

En août 2024, des détectives de l’Unité de lutte contre la drogue et de sensibilisation aux opioïdes du Service de police régional de Niagara ont saisi une quantité de comprimés portant les inscriptions et ressemblant à du « Percocet » (oxycodone et acétaminophène), un opioïde puissant. Santé Canada a effectué des tests sur ces comprimés qui ont révélé qu’ils étaient contrefaits.

Les résultats ont montré que les comprimés contenaient du benzimidazole (protonitazène), un opioïde synthétique nettement plus puissant que le fentanyl. Ce médicament n’est prescrit aux humains à aucune fin en raison de sa puissance, il n’a pas d’usage médical reconnu.

Les personnes qui entrent en possession illégale de ces drogues et choisissent de les consommer doivent faire preuve de prudence.

Voici quelques messages importants sur la sécurité des médicaments :

Sachez ce que vous utilisez : Sachez que les drogues illicites peuvent être mélangées à des substances dangereuses. Pensez à utiliser des kits de dépistage de drogues si vous en avez.

Ne pas utiliser seul : Si vous décidez de consommer, évitez de le faire seul. Avoir quelqu'un à vos côtés peut vous sauver la vie en cas d'urgence.

Ayez de la naloxone sur vous : Si vous ou quelqu'un que vous connaissez consommez des opioïdes, ayez sur vous de la naloxone, un médicament d'urgence qui peut inverser les surdoses d'opioïdes.

Éviter de mélanger : Le mélange de drogues, y compris d'alcool, peut augmenter le risque de réactions dangereuses et de surdosage.

Connaître les signes d'une surdose : Apprenez à reconnaître les symptômes d'un surdosage, comme la difficulté à respirer, la perte de connaissance ou un rythme cardiaque irrégulier, et appelez immédiatement à l'aide si nécessaire.

Demander de l'aide : Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, n'hésitez pas à contacter les services de soutien, les conseillers ou les organisations locales.

Bien que l’option la plus sûre soit de ne pas consommer de drogues illégales, ces messages visent à réduire les risques pour ceux qui le font.

Les membres du public qui souhaitent fournir des informations de manière anonyme peuvent contacter Crime Stoppers of Niagara en ligne ou en appelant le 1-800-222-8477. Crime Stoppers offre des récompenses en espèces aux personnes qui contactent le programme avec des informations menant à une arrestation.

