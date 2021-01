Saisha Shinde parle de la bataille de 6 ans avant de devenir Transwoman

La créatrice Saisha Shinde, qui a stylisé plusieurs beautés de Bollywood, notamment Deepika Padukone, Sunny Leone, Kareena Kapoor Khan et Mandira Bedi, est sortie jeudi en tant que transwoman avec un post Instagram sincère. Dans une interview après son coming-out, Saisha a parlé de la bataille intrinsèque qu’elle a menée, se demandant si sortir en valait la peine.

Parler à Pinkvilla, Saisha a déclaré: «Quand j’ai décidé de sortir, je savais que cela entraînerait beaucoup de responsabilités. J’ai choisi de le faire. Je veux pouvoir parler de mon voyage plus personnellement parce que cela a été une bataille que j’ai Je me bats depuis 6 ans quand je me suis demandé si sortir en valait la peine! Il y a seulement six mois, mon idée de moi-même a-t-elle changé. «

Elle a également été interrogée sur la réaction de ses parents à sa transition. Elle a dit que son père était son plus grand fan et a demandé des détails sur son processus de transition. Sa mère a pris un jour mais a rapidement soutenu sa décision. Saisha a dit qu’elle devait tout expliquer à ses parents en marathi mais que c’était difficile faute de nomenclature. Elle a également parlé de son équipe et de ses employés acceptant sa transition avec un cœur ouvert.

Saisha a ajouté qu’il y a 6 ans, elle a accepté d’être une femme transgenre, mais n’a procédé aux changements physiques qu’il y a 6 mois. Sa plus grande question était de savoir si elle devait ou non sortir ou continuer à «se travestir à huis clos».

Cependant, Saisha a révélé qu’elle prévoyait d’utiliser sa plateforme pour sensibiliser et normaliser le problème. « Maintenant, je veux impliquer plus de célébrités, plus de politiciens impliqués, m’assurer que plus d’emplois sont donnés et normaliser cela. C’est là que mon privilège vient à utiliser », at-elle ajouté.