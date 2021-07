‘Saira ne jab kaha, dekho Sahab ne palak jhapki hai’, Dharmendra se souvient du moment émouvant des funérailles de Dilip Kumar ! | Nouvelles des gens

New Delhi : La défunte icône légendaire Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 7 juillet 2021 à 7h30. Il a été admis à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. Le comédien a reçu tous les honneurs de l’État et ses derniers sacrements ont vu un océan de fans et de sympathisants lui rendre hommage lors de son dernier voyage.

L’acteur de 98 ans luttait contre des problèmes de santé prolongés liés à l’âge et tout au long de cela, sa femme Saira Banu et ses amis proches étaient à ses côtés. Les rites finaux ont eu lieu à Juhu Qabrastan à Santacruz à Mumbai.

Plusieurs célébrités, dont Dharmendra, Shah Rukh Khan, le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, Shabana Azmi, Madhur Bhandarkar et d’autres, ont été aperçues à sa résidence, pour rendre un dernier hommage à la légende.

L’acteur vétéran Dharmendra était parmi les les premiers à atteindre la résidence de Dilip Kumar. Il s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux et a partagé un moment d’engourdissement après les funérailles.

Saira ne jab kaha. » Dharam , dekho Sahab ne paplak jhapki hai » Dosto , jaan nikal gai meri. Maalik simple pyaare bhai ko jannat naseeb kare pic.twitter.com/yrPP6rYJqX – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 7 juillet 2021

Dosto, mujhe dikhwa nahin aata lekin apne principal jazbaat par qaaboo bhi nahin paata. Apne samajh ke kah jaata hoon … – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 7 juillet 2021

Dilip Kumar et Saira Banu s’est marié en 1966 lorsque l’acteur avait 44 ans et Saira Banu en avait 22. Au milieu du verrouillage induit par le nouveau coronavirus mortel, le couple est resté isolé pour rester en sécurité.

Au cours d’une carrière s’étalant sur près de 5 décennies, Dilip Kumar aurait travaillé dans 65 films.

En 1991, Dilip Kumar a reçu le Padma Bhushan pour sa contribution au cinéma indien. En 1994, il a reçu le prix Dadasaheb Phalke.

En 1998, le gouvernement pakistanais lui a décerné sa plus haute distinction civile, le Nishan-e-Imtiaz.