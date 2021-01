Saira Khan a couronné quelques jours qui ont changé sa vie en disant qu’elle prend des cigarettes et de l’alcool au lit après l’annonce d’un troisième verrouillage national.

La femme de 50 ans avait annoncé qu’elle quittait Loose Women dans un communiqué au cours du week-end, dans lequel elle a déclaré que le temps passé à la maison pendant la pandémie l’avait amenée à réévaluer sa vie.

L’ancienne star de l’apprentie a décidé que se concentrer sur ses produits de soins de la peau et rechercher de nouvelles opportunités dans les médias allait être sa voie à suivre.

Cela a peut-être été un peu saboté lundi soir, après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un autre verrouillage et que Saira a répondu avec son humour caustique habituel.

Posant à côté d’une photo de la lettre « FFS », la personnalité de la télévision a écrit: « Je prends un verre, un paquet de biscuits, un pédé et je vais me coucher sans me démaquiller – et je blâme Boris !! »







(Image: Saira Khan / Instagram)



Elle a ensuite contré cela en écrivant: «En fait, de toutes ces choses, je ne peux vraiment pas me coucher sans me démaquiller – la pensée de cela me fait une éruption cutanée.

« 2021 – Jouez-vous à WTF !!

«Sérieusement, nous sommes déjà venus ici. Je suis tellement reconnaissant que ma famille et mes amis soient en sécurité.

Saira a ensuite partagé un message d’espoir pour l’avenir, tout en continuant: «Je m’en sortirai en me concentrant sur ce que j’ai, ce que je peux contrôler et comment je peux aider les autres.

«Il y a de la lumière au bout de ce tunnel et nous sommes dans une meilleure position car nous avons le vaccin.

«À ce moment-là, l’école à la maison, je viens.







(Image: Saira Khan / Instagram)



Parmi les centaines de réponses, la star de la télévision Jenny Powell a répondu en écrivant: « C’est tellement drôle! Je suis juste derrière vous tout le temps (oh en fait non … je ne suis pas autorisé) Je cherche actuellement à vivre ailleurs. une possibilité. »

Auparavant, Saira avait révélé qu’elle avait quelques problèmes pour se remettre dans certains de ses vêtements après avoir dégusté des « pommes de terre rôties et des tartes hachées » pendant la période des fêtes.

Tout en déplorant que ce n’était pas une situation idéale, elle a dit à ses fans qu’elle chercherait à perdre ce gain au cours des trois prochains mois et a partagé un message de positivité pour 2021.

« Comment diable est-ce arrivé? Je n’ai eu que quelques tatouages ​​rôtis et une tarte à la viande hachée et je ne peux pas mettre mes vêtements! »

Elle a ensuite dit à ses fans que ce n’était pas le moment de se décourager et que ce n’était « pas la fin du monde » si quelques kilos avaient été ajoutés à Noël.

Saira a poursuivi: « Mais si vous vous trouvez dans cette position aujourd’hui, après vous être laissé aller et profiter de la pause festive en vous relaxant – alors s’il vous plaît ne vous battez pas à ce sujet.

« Vous n’êtes pas FAT, un échec, moche, ou quoi que ce soit d’autre qui soit négatif. Oui, vous avez pris quelques kilos et vous vous sentez mal à l’aise – ce n’est pas la fin du monde.

« Je sais comment tu te sens ce matin. »







(Image: Saira Khan / Instagram)



Saira a ajouté: « Ok, la chose la plus simple à faire serait de jeter cette combinaison et d’obtenir une taille plus grande.

Mais j’adore les défis et je vais donc me concentrer sur l’obtention de cette combinaison Zippée dans 3 mois sans suivre un régime, priver, aller sans et avoir l’air misérable.

«Je vais le faire avec un sourire sur mon visage, des objectifs écrits, le contrôle des portions, être plus actif et être conscient et honnête avec moi-même. Je ne vais pas stresser.

«Je vais aimer me concentrer sur un objectif, me connecter avec le pouvoir de ma propre maîtrise de soi, me récompenser en prenant soin de moi et être motivé par les autres sur le même chemin.

L’ancienne panéliste de Loose Women a admis que ce serait un voyage en montagnes russes.

Elle a poursuivi: «Je sais que je vais avoir de bons et de mauvais jours, et les mauvais jours, je vais me concentrer à nourrir mon cerveau avec des images positives, des messages et parler à mes amis qui écouteront et motiveront.

«Je vais partager ici mon voyage pour ‘Zip it up’ – je vais partager mon plan d’alimentation, mes activités et faire un plan quotidien sur ‘comment je me sens’.

« Tout est gratuit. Alors commençons. Voir mes histoires Insta de motivation quotidienne.

« Nouveau départ, sentir et paraître le mieux possible pour un corps et un esprit heureux et sains. »

