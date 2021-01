Saira Khan a quitté Loose Women après cinq ans.

La présentatrice a levé le voile sur sa décision difficile de partir en affirmant que la pandémie de coronavirus l’avait obligée à réévaluer ses priorités.

Elle a écrit dans sa chronique pour The Mirror, la pandémie «m’a certainement fait évaluer mes priorités, mes valeurs et comment je veux avancer dans ma vie.

Elle a poursuivi: «Je commence donc cette nouvelle année en disant au revoir à Loose Women.

«Après cinq ans à être un panéliste régulier, j’ai décidé de céder ma place à une autre femme qui bénéficiera de la plateforme comme je l’ai fait.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Ce fut une décision difficile pour la star de la télévision, mais elle a dit qu’elle voulait se concentrer sur la poursuite d’autres projets.

Cela inclut de porter son attention sur sa propre entreprise de soins de la peau Saira Skin.

La star de Loose Women a inspiré d’autres personnes qui n’étaient pas satisfaites de leur travail à essayer quelque chose de nouveau.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Elle a expliqué: «C’était une décision difficile, mais quand vous sentez qu’il n’y a plus rien à partager dans une émission qui consiste uniquement à partager, il est temps de se retirer.

«Je pense avoir montré à tout le monde que je suis une femme forte et opiniâtre, mais maintenant je veux me concentrer sur d’autres projets médiatiques, diriger mon entreprise de soins de la peau, Saira Skin, et développer mon amour pour le bien-être.

« D’autres aussi ont constaté que Covid leur avait donné le coup de pouce dont ils avaient besoin pour quitter des emplois qui ne leur apportaient pas satisfaction et pour essayer quelque chose de nouveau. »







(Image: Saira Khan)



Saira est devenue célèbre en tant que candidate sur The Apprentice.

Cela vient après qu’Andrea McLean a annoncé qu’elle quittait Loose Women en novembre.

