Saira Khan est partie dans une frénésie sans suite de ses anciens co-animateurs de Loose Women.

Elle ne suit plus Nadia Sawalha, Jane Moore et Kaye Adams sur son compte Instagram.

L’ancienne star d’Apprenti, 50 ans, suit toujours les autres stars de Loose Women Stacey Solomon, Ruth Langsford, Linda Robson, Coleen Nolan, Denise Welch, Brenda Edwards, Kelle Bryan et Judi Love sur Instagram.

The Mirror a contacté les représentants de Saira, Nadia, Jane et Kaye et attend ses commentaires.

S’adressant à l’animateur de Celebrity Skin Talk, Scott McGlynn, Saira a déclaré: « Vous vous liez d’amitié avec certaines personnes, vous tolérez certaines personnes et certaines personnes avec lesquelles vous devez simplement faire le travail. »

Elle a ensuite taquiné: «Je ne vais pas entrer dans le vif du sujet maintenant.

« Et il y en a qui ne me manquent vraiment pas du tout, comme j’étais juste, ‘Je dois juste te tolérer pour faire le travail.' »

Saira a poursuivi: « Vous devez être professionnel à ce sujet. Vous ne pouvez pas prétendre que tout le monde va être votre meilleur ami. Surtout dans une émission avec des opinions différentes, vous n’allez pas tolérer l’opinion de tout le monde.

S’exprimant sur la relation dans les coulisses, elle a déclaré: « Parfois, j’entrerais avec une opinion et quelqu’un me disait quelque chose de différent et je pensais ‘Savez-vous ce que je n’ai jamais vu de ce point de vue!' »

Saira a décidé de quitter Loose Women après que le verrouillage lui ait fait réévaluer sa carrière.

Elle a appelé une personne LGBTQ pour la remplacer dans le panel.