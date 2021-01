Saira Khan dit qu’elle ne reviendra pas sur les écrans de Loose Women, même pour une émission d’adieu.

Annonçant son départ dimanche, la femme de 50 ans a déclaré que ce n’était tout simplement pas son « style » d’avoir un gros départ.

Elle a écrit sur Instagram: « Je n'aime pas les adieux formels, donc je ne serai pas dans l'émission pour revenir sur mes 'meilleurs morceaux'. Ce n'est pas comme ça que je veux dire au revoir. »







Elle a déclaré à propos de son choix de passer à autre chose après cinq ans: «Ce n’était pas une décision facile, mais une décision que je devais prendre pour me développer d’une autre manière.

La personnalité a déclaré que Loose Women avait été bon pour elle, admettant: « Je suis venu au spectacle une âme troublée et je serai éternellement reconnaissant pour la plate-forme @loosewomen m’a donné pour partager, parler haut et fort. »

Et Saira a dit qu’elle regretterait ses co-stars, qu’elle compte désormais comme « mes très proches amis ».

Elle a déclaré: « Je me sens honorée et privilégiée d'avoir été assise à leurs côtés et d'avoir appris d'eux. »









Quant à ses projets après le spectacle, elle espère développer son entreprise de soins de la peau.

Et elle a également des espoirs pour l’avenir de Loose Women, en disant: « J’adorerais que mon siège @loosewomen soit donné à une personne gay, transgenre ou non binaire – cela aidera l’émission à mieux refléter le monde dans lequel nous vivre. C’est ce que je ferais si j’étais responsable. »

Le départ de Saira fait suite à la perte de son ancienne co-animatrice Andrea McLean, qui a terminé son temps sur Loose Women peu avant Noël.