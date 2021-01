L’avenir de Saira Khan s’annonce radieux après que l’ancienne star de Loose Women a quitté son rôle dans l’émission de jour ce week-end.

La habituée de la télévision âgée de 50 ans a décidé qu’il était temps de quitter la série ITV après avoir passé cinq ans dans le panel, faisant son annonce après s’être inspirée de la co-star Andrea McLean, qui a déclaré aux fans qu’elle quittait l’émission ces derniers mois.

Heureusement, Saira dit qu’elle a été inondée de nombreuses offres d’emploi depuis qu’elle a quitté le panel aux côtés de ses collègues co-stars.

Prenant à son histoire Instagram lors d’une séance d’entraînement en direct avec ses abonnés lundi, Saira a laissé entendre qu’elle était déjà passée à quelque chose de nouveau.







Elle a expliqué: «Il était temps de passer cinq ans sur Loose Women, et vous savez quand vous savez que c’est le bon moment pour franchir ce pas et se concentrer sur d’autres choses à la recherche de nouvelles aventures.

«Tu dois juste le faire, tu ne peux pas penser à l’avance et si, quoi peut-être. Croyez en vous, croyez en votre capacité, croyez en votre propre karma que vous avez créé.

Elle a exhorté ses fans à être réels, ajoutant: « Soyez honnête, soyez authentique, vous devez prendre votre temps. »







«J’ai passé cinq ans sur Loose Women – j’ai passé un bon moment mais il est temps de passer à autre chose», a poursuivi Saira, ajoutant que la raison pour laquelle elle a changé d’avis est de réfléchir à sa vie à 50 ans et de passer du temps avec elle famille.

Elle a conclu: « Toutes ces choses se sont vraiment réunies, il faut sauter et faire bouger les choses. »

Après avoir quitté la série, Saira a écrit dans sa chronique pour The Mirror, la pandémie «m’a certainement fait évaluer mes priorités, mes valeurs et comment je veux avancer dans ma vie.

Ce fut une décision difficile pour la star de la télévision, mais elle a dit qu’elle voulait se concentrer sur la poursuite d’autres projets.







Cela inclut de porter son attention sur sa propre entreprise de soins de la peau Saira Skin.

Depuis, elle a inspiré d’autres personnes qui n’étaient pas satisfaites de leur travail à essayer quelque chose de nouveau.

Elle a expliqué: «C’était une décision difficile, mais quand vous sentez qu’il n’y a plus rien à partager dans une émission qui consiste uniquement à partager, il est temps de se retirer.

«Je pense avoir montré à tout le monde que je suis une femme forte et opiniâtre, mais maintenant je veux me concentrer sur d’autres projets médiatiques, diriger mon entreprise de soins de la peau, Saira Skin, et développer mon amour pour le bien-être.







« D’autres aussi ont constaté que Covid leur avait donné le coup de pouce dont ils avaient besoin pour quitter des emplois qui ne leur apportaient pas satisfaction et pour essayer quelque chose de nouveau. »

Saira est devenue célèbre en tant que candidate sur The Apprentice.

Elle a construit une carrière de présentatrice de haut vol à la télévision dans les sphères du divertissement.

