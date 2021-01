Saira Khan a prouvé qu’elle était aussi humaine que le reste d’entre nous après s’être livrée à des friandises de Noël pendant les fêtes.

La mère de deux enfants de 50 ans a admis franchement qu’elle ne pouvait pas fermer ses vêtements dans une adresse rafraîchissante et honnête aux fans.

Saira, fraîchement sortie de son annonce explosive selon laquelle elle avait quitté Loose Women, s’est rendue sur son Instagram pour montrer aux fans une photo d’elle-même luttant pour porter une combinaison à fleurs.

La personnalité de la télé rayonnait en révélant que la fermeture éclair ne se ferait pas sous son aisselle, affirmant qu’elle avait pris du poids pendant les vacances.

«Comment diable est-ce arrivé? Je n’ai eu que quelques tatouages ​​rôtis et une tarte hachée et je ne peux pas me vêtir! elle a sous-titré le claquement lumineux d’elle-même.







(Image: Saira Khan / Instagram)



« Si vous vous trouvez dans cette position aujourd’hui, après vous être laissé aller et profiter de la pause festive en vous relaxant – alors s’il vous plaît ne vous battez pas à ce sujet », a-t-elle déclaré aux fans.

«Vous n’êtes pas FAT, un échec, moche, ou quoi que ce soit d’autre qui est négatif.

«Oui, vous avez pris quelques kilos et vous vous sentez mal à l’aise – ce n’est pas la fin du monde. Je sais ce que tu ressens ce matin », dit-elle.

Saira a ensuite dévoilé son plan de remise en forme aux fans, jurant de ne pas suivre un régime ou de se priver de ses aliments préférés dans le processus.

Elle a dit: «OK, la chose la plus simple à faire serait de jeter cette combinaison et d’obtenir une taille plus grande.







(Image: Saira Khan / Instagram)



«Mais j’adore les défis et je vais donc me concentrer sur la fermeture de cette combinaison dans trois mois sans suivre un régime, sans priver, sans et sans avoir l’air misérable.

«Je vais le faire avec un sourire sur mon visage, des objectifs écrits, le contrôle des portions, être plus actif et être attentif et honnête avec moi-même. Je ne vais pas stresser.

«Je vais aimer me concentrer sur un objectif, me connecter avec le pouvoir de ma propre maîtrise de soi, me récompenser en prenant soin de moi et être motivé par les autres sur le même chemin.

«Je sais que je vais avoir de bons et de mauvais jours, et les mauvais jours, je vais me concentrer à nourrir mon cerveau avec des images positives, des messages et parler à mes amis qui écouteront et motiveront.







(Image: Saira Khan / Instagram)



«Je vais partager ici mon voyage vers« Zip it up »- je vais partager mon plan d’alimentation, mes activités et faire un plan quotidien sur« comment je me sens ».

«Tout est gratuit. Alors, commençons. Voir mes histoires Insta de motivation quotidienne au quotidien. Nouveau départ, sentir et paraître le mieux possible pour un corps et un esprit heureux et sains.

La refonte du mode de vie de Saira intervient quelques jours à peine après avoir révélé qu’elle quittait Loose Women après cinq ans sur le panel.

L’ancienne candidate apprenti a expliqué qu’elle avait décidé de quitter la série après avoir passé du temps avec sa famille pendant le verrouillage et réfléchi à sa vie à 50 ans.

Son départ fait suite à celui d’Andrea McLean, qui a démissionné pour des raisons similaires.