La star de Loose Women, Saira Khan, a demandé aux patrons d’ITV de la remplacer par « une présentatrice gay, transgenre ou non binaire » afin que l’émission puisse « mieux refléter le monde dans lequel nous vivons ».

La télé régulière, 50 ans, a quitté la série après cinq ans et dans sa chronique pour Le miroir, Saira a avoué que la pandémie de coronavirus l’avait forcée à réévaluer ses priorités

Elle a maintenant lancé un appel ouvert aux chefs de la télévision qui cherchent à embaucher un remplaçant.

Saira a demandé aux patrons de Loose Women d’envisager d’embaucher quelqu’un de la communauté LGBTQ pour rendre l’émission plus diversifiée.

Dans une publication sur Instagram, elle a expliqué: «J’adorerais que mon siège @loosewomen soit donné à une personne gay, transgenre ou non binaire – cela aidera l’émission à mieux refléter le monde dans lequel nous vivons.

« C'est ce que je ferais si j'étais en charge. »







Elle a ensuite expliqué sa décision, insistant sur le fait que l’émission l’avait beaucoup aidée, mais il est maintenant temps de passer à autre chose et de se concentrer sur d’autres projets.

Saira a ajouté: « Donc, pour moi, le changement intervient au début de 2021 en laissant un siège familier sur @loosewomen. Ce n’était pas une décision facile, mais une décision que je devais prendre pour me développer d’une autre manière.

«Je suis venu au spectacle une âme troublée et je serai éternellement reconnaissant pour la plate-forme que @loosewomen m'a donnée pour partager, parler haut et fort.









« Les grandes femmes qui sont devenues mes très proches amies me manqueront. Je me sens honorée et privilégiée d’avoir été assise à leurs côtés et d’avoir appris d’elles.

«Je quitte le salon avec le sentiment d’avoir géré le bagage et je peux maintenant profiter d’avancement pour grandir et profiter de nouvelles opportunités de vie, ce qui comprend la croissance de mon entreprise de soins de la peau @sairaskinuk et l’exploration d’autres projets médiatiques.

Elle a conclu en insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas d'un « au revoir formel » et a refusé la chance de revenir au spectacle pour un adieu convenable.









Saira a écrit: « Je n’aime pas les adieux formels, donc je ne serai pas dans l’émission pour revenir sur mes » meilleurs morceaux « . Ce n’est pas comme ça que je veux dire au revoir.

« Mes adieux sont dans # SundayMirror @ notebooklive d’aujourd’hui pour que vous puissiez les lire. »

Sa sortie intervient quelques semaines à peine après que la panéliste Andrea McLean a également décidé de quitter la série.

Andrea a dit au revoir dans un épisode en larmes avant Noël.