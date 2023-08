Saira Banu se souvient de la dernière interaction de Dilip Kumar avec son ami le plus cher, Raj Kapoor, et déclare que « la voix de Sahib s’étouffait… »

Saira Banu a honoré le véritable lien d’amitié de Dilip Kumar et Raj Kapoor, et a même partagé comment il s’est effondré en voyant son ami le plus cher « allongé inconscient sur le lit ».

L’acteur légendaire décédé Dilip Kumar et The Greatest Showman Raj Kapoor sont les meilleurs amis depuis leur enfance. Leur lien a été considéré comme l’une des amitiés les plus pures que Bollywood ait jamais connues. L’épouse de Dilip, l’actrice chevronnée Saira Banu, a partagé un long post, dédié à l’amitié de Dilip et Raj.

Les légendes emblématiques se connaissaient depuis l’enfance. Les deux artistes sont originaires de Peshawar (Pakistan) et ont tous deux étudié dans le même collège GN Khalsa College (Matunga, Mumbai). Saira a décrit leur lien avec une photo de retour et une longue légende. Jeudi, Saira a partagé une photo de Raj Kapoor essayant son rihaaz sur l’harmonium, et Dilip appréciant sa session et sifflant sur sa session.

Dans la légende, Saira a partagé comment les icônes avaient une amitié d’enfance vieille de plusieurs décennies. Elle a écrit: « Dilip Sahib et Raj Kapoor étaient des amis d’enfance. Ils sont tous deux nés à Peshawar, leur ville natale et, en grandissant, ils ont étudié au « Khalsa College », à Bombay. Plus tard, ils ont passé des jours dans leurs années de formation. à « Bombay Talkies » où ils ont travaillé sous les soins et les conseils minutieux de piliers comme Devika Rani, le propriétaire, M. Shashadhar Mukherji, producteur et la compagnie d’élite de la superstar Ashok Kumar. »

Saira a en outre révélé qu’ils étaient toujours là l’un pour l’autre. « Si Raj ji était à Londres et que Sahib téléphonait qu’il était nécessaire ici en ville pour une fonction importante, Raj ji ne penserait pas à rentrer immédiatement, c’était l’amour et le respect qu’ils avaient l’un pour l’autre. Lors de notre mariage, Raj ji et Shashi ont dansé de la maison de Sahib à ma maison. »

Ensuite, Saira a révélé ce que Dilip Kumar avait fait lorsqu’il avait découvert que Raj avait subi une crise cardiaque. « Sahib était à l’étranger pour assister à une félicitation du président lorsque Raj Ji a soudainement eu un accident vasculaire cérébral et a été admis à » l’hôpital Apollo « de Delhi. Le jour même, Dilip Sahib est retourné en Inde, a pris un vol pour Delhi et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Il a dit à Raj Ji « Je viens de rentrer de Peshawar » et j’ai ramené le « Khushboo » de Chapli Kebabs pour vous tenter. Nous irons ensemble et nous promènerons dans le bazar comme nous en avions l’habitude et profiterons des Kebabs et des Rotis. Raj se réveille et arrête d’agir. Je sais que tu es un grand acteur, mais tu dois m’emmener avec toi dans la cour de la maison à Peshawar ». La voix de Dilip Sahib était maintenant étouffée et les larmes coulaient alors qu’il parlait à son ami le plus cher, allongé inconscient sur le lit. » Raj Kapoor est décédé le 2 juin 1988 à New Delhi.