Saira Banu se souvient de Kishore Kumar à l’occasion de son 94e anniversaire de naissance et publie une photo vintage du chanteur emblématique avec Dilip Kumar

À l’occasion du 94e anniversaire de naissance de Kishore Kumar, Saira Banu, Ayushmann Khurrana et d’autres célébrités ont rendu hommage au chanteur légendaire.

À l’occasion du 94e anniversaire de la naissance de Kishore Kumar, l’actrice chevronnée Saira Banu s’est promenée dans le passé et a partagé une photo inestimable de son défunt mari Dilip Kumar avec le chanteur légendaire.

S’adressant à Instagram, Saira a laissé tomber l’image dans laquelle Kishore Kumar est capturé en souriant alors qu’il regarde Dilip Kumar, qui se tient devant un microphone. « Se souvenir de Kishore Kumar pour son anniversaire de naissance, qui a doté à la fois Sahib et moi de mélodies mémorables qui restent gravées dans nos cœurs et nous avons eu le plaisir de jouer la même chose dans certains de nos films préférés tels que SAGINA et PADOSAN », a-t-elle légendé la poste.

Voici le poste





Le cliché vintage a recueilli de nombreux likes et commentaires. « Des légendes dans un même cadre », a commenté un utilisateur des médias sociaux. « Dilip Saab et Kishore ji ont l’air si heureux ensemble… appréciant la musique, créant des mélodies et des souvenirs éternels », a écrit un autre utilisateur.

Ayushmann Khurrana est un grand fan de l’emblématique et polyvalent Kishore Da et en a parlé à maintes reprises. Cette fois-ci, à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Kishore Da, Ayushmann a chanté le mash-up de ses mélodies pour lui rendre une ode. Ayushmann a jammé avec son guitariste et a enregistré ce mash-up mélodique.

Voici la vidéo





Sachin Tendulkar a également rendu un hommage sincère à Kishore Kumar. Il a laissé tomber une vidéo de lui écoutant la chanson à succès de Kishore Da Aane Wala Pal Jane Wala Hai. « La voix de Kishore da va droit au cœur. Joyeux anniversaire au maestro », a-t-il tweeté. Kishore Kumar, le célèbre chanteur de Bollywood, était également un acteur polyvalent, producteur, compositeur, parolier, réalisateur et scénariste. Il est décédé en octobre 13 en 1987.

(Avec les entrées de l’ANI)