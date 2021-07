Saira Banu remercie Maharashtra CM Uddhav Thackeray, Sharad Pawar et la police de Mumbai pour avoir fait ses adieux à Dilip Kumar ! | Nouvelles des gens

New Delhi : quelques jours après le décès de son mari et acteur légendaire Dilip Kumar, Saira Banu a remercié le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, Aditya Thackeray et la police de Mumbai, entre autres, pour lui avoir fait ses adieux.

Depuis le matin, une photo fait le tour des réseaux sociaux, partagée par plusieurs pages de fans sur leur Twitter, dans laquelle on peut voir une vue extérieure de la maison de Saira avec une banderole placée près de la porte de sa résidence.

Saira aurait placé une banderole spéciale à l’extérieur de sa résidence qui dit : « Très reconnaissant à notre honorable ministre en chef Shri Uddhav Thackeray Saheb, Shri Sharad Pawar Saheb, Aditya Thackeray ji et Shri Sachin Ahir, les résidents de Pali Hill et la police de Mumbai. Un sincère Je vous remercie sincèrement pour votre soutien affectueux et votre coopération pour faire ses adieux à Dilip Kumar Sahab. Je vous remercie, Mme Dilip Kumar. «

Geste spécial de remerciement de Saira Banu pour les funérailles d’État de Dilip Kumar – Times of India https://t.co/LzWgWMdO3u – GoodHealthTips (@goodhealth_tips) 14 juillet 2021

Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 7 juillet 2021 à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. Le comédien a reçu tous les honneurs de l’État et ses derniers sacrements ont vu un océan de fans et de sympathisants lui rendre hommage lors de son dernier voyage.

La dépouille mortelle a atteint la résidence de l’acteur en présence de membres de sa famille et d’amis mercredi à 10 heures. Plusieurs célébrités, dont Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, Shabana Azmi, Madhur Bhandarkar et d’autres, ont été aperçues à sa résidence, pour rendre un dernier hommage à la légende.

L’acteur de 98 ans luttait contre des problèmes de santé prolongés liés à l’âge et tout au long de cela, il avait sa femme Saira Banu et des amis proches à ses côtés. Le comédien a été enterré avec tous les honneurs de l’État à Juhu Qabrastan, Santacruz, Mumbai.