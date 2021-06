Saira Banu rejette les rumeurs de décès et affirme que « Dilip Kumar est stable »

L’acteur vétéran de Bollywood Dilip Kumar a été hospitalisé dimanche 6 juin matin après avoir eu des difficultés à respirer. Au fur et à mesure que la journée avançait, des rumeurs sur la mort de l’acteur ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux.

L’actrice légendaire et épouse de Dilip Kumar, Saira Banu s’est adressée à Twitter dimanche soir et a annulé toutes les rumeurs tout en informant tout le monde que son état est stable.

S’adressant au compte Twitter officiel de Dilip Kumar, elle a écrit : « Ne croyez pas aux transferts de WhatsApp. Saab est stable. Merci pour vos duas et vos prières sincères. Selon les médecins, il devrait être à la maison dans 2-3 jours. Inch’Allah. »

L’homme de 98 ans a été admis à l’hôpital Hinduja dans la matinée. Saira Banu a déclaré à ANI que l’acteur avait des problèmes respiratoires ces derniers jours.

La nouvelle de la mauvaise santé de nonagénaire a été informée à ses fans via son compte Twitter officiel. «Dilip Sahab a été admis à l’hôpital non-Covid PD Hinduja Khar pour des tests et des enquêtes de routine. Il a eu des épisodes d’essoufflement. Une équipe d’agents de santé dirigée par le Dr Nitin Gokhale s’occupe de lui. S’il vous plaît, gardez Sahab dans vos prières et restez en sécurité », lit-on dans le tweet.

Après son diagnostic, les médecins ont informé sa famille qu’il avait un épanchement pleural bilatéral (eau dans les poumons) et qu’il était maintenant sous oxygénothérapie en raison d’une baisse de la saturation en oxygène. Confirmé par Etimes, le médecin a également déclaré : « Mais il est stable et n’est pas en réanimation. Si tout se passe bien, il pourra sortir dans 2-3 jours ».