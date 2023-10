Saira Banu publie une vidéo de mariage inédite avec Dilip Kumar à l’occasion de son anniversaire et dit que son mariage était « une véritable histoire de Cendrillon »

Parlant de son mariage avec Dilip Kumar, Saira Banu a écrit : « C’était comme partager un trône sans avoir à lutter pour l’obtenir. C’est une véritable histoire de Cendrillon. Ce n’est pas tous les jours qu’une fille a la chance d’être mariée à cet homme. de ses rêves. »

Il y a 57 ans, le 11 octobre, le couple emblématique de Bollywood, Saira Banu et Dilip Kumar, se mariaient. Pour célébrer leur anniversaire de mariage, l’acteur vétéran a partagé sa « vraie histoire de Cendrillon ». Sur Instagram, l’actrice a partagé un extrait de ses précieux moments du jour de son mariage accompagné d’une longue note.

« La note disait : « Aujourd’hui, le 11 octobre, c’est notre anniversaire de mariage. J’écris spécialement pour exprimer ma gratitude à la multitude de sympathisants et d’amis les plus chers qui m’ont toujours envoyé des souvenirs de cette journée magique pour tous les deux. nous, Dilip Sahib et moi… quand le temps s’est arrêté pour nous avec un million d’étoiles scintillantes joyeuses dans le ciel. J’ai eu recours après « deux ans » de son absence physique de nous tous pour écrire et vous parler de son réel- étant, ses anecdotes, ses goûts et ses aversions, que moi, en tant qu’épouse depuis 57 ans, je connaissais. Je tiens à exprimer mon bonheur face à l’appréciation que vous me témoignez tous pour mes efforts.

Partageant ses réflexions sur ce que c’était que d’être mariée à Dilip Kumar, elle a ajouté : « Les gens m’ont souvent demandé… Qu’est-ce que ça faisait d’être mariée à Dilip Kumar Sahib… le ‘SHAHENSHAH’ et je leur ai toujours dit. , C’était « comme partager un trône sans avoir à se battre pour l’obtenir ! ». C’est une véritable histoire de Cendrillon ! Ce n’est pas tous les jours qu’une fille a la chance d’être mariée à l’homme de ses rêves. Ce serait trop difficile pour approfondir cela… ma vie avec lui. Cela prendrait des pages et des pages. En fait, un livre.

Parlant davantage de la personnalité du défunt acteur, Banu a ajouté : « S’il avait une immense personnalité, il était aussi un grand être humain, il devait aussi être si polyvalent dans sa connaissance du monde et de tout ce qui se passe sous le soleil avec lequel on ne se sent jamais à l’étroit. lui. C’est un livre que vous ne pouvez jamais arrêter de lire car vous en découvrez une nouvelle page chaque jour. Ses intérêts, outre les films, couvraient un large éventail de sujets tels que la poésie ourdou et persane, l’anthropologie, les affaires internationales, la botanique, les sports. , etc… C’est un aspect de lui qui a été si passionnant et cela a fait de lui un homme vibrant et passionnant.





« Sahib a été ce phare emblématique non seulement pour moi, mais pour toutes les générations qui ont progressé dans leur vie, illustré par sa présence gracieuse et sa personnalité. Dilip Sahib est pour toujours. Qu’Allah le garde toujours dans son amour et sa grâce éternelle. .Aameen! », a conclu l’actrice.

Le 7 juillet 2021, l’acteur légendaire partait pour sa demeure paradisiaque. Cependant, ses souvenirs sont toujours vivants dans nos cœurs. Avec l’aimable autorisation, sa remarquable contribution au cinéma indien.

