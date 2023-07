Saira Banu a également rappelé comment Dilip Kumar a installé un terrain de badminton sur les plateaux du film de 1974 pour que tous les acteurs et l’équipe jouent ensemble le soir.

L’actrice vétéran Saira Banu a fait ses débuts sur Instagram plus tôt ce mois-ci et depuis lors, elle partage des souvenirs et des anecdotes d’elle et de la carrière légendaire de Dilip Kumar. Le dimanche 16 juillet, l’actrice de 78 ans a partagé des photos de leur film Sagina de 1974 et l’a qualifié de « performance la plus envoûtante et la plus captivante » de Kumar.

Parlant du film, Saira a écrit : « Sagina est l’un de mes films les plus aimés. Il est basé sur l’histoire vraie du mouvement ouvrier. Sagina, une ouvrière d’usine, est un personnage honnête, agressif et adorable qui a été le premier à se battre. contre la tyrannie des patrons britanniques dans les jardins de thé du nord-est de l’Inde. Sagina devient assistante sociale et fait régner la justice.

Rappelant ses souvenirs des tournages, elle a ajouté : « J’étais si heureuse quand Sahib et le vénéré Tapan Sinha ont travaillé ensemble. Ils étaient de si bons amis et partageaient les mêmes idées qu’ils ont apporté aisance et cordialité tout en filmant Sagina dans l’atmosphère la plus détendue de Gayabari où nous avons travaillé à l’extérieur. La première chose que Sahib a installée dans le jardin a été un terrain de badminton pour que toute l’équipe du tournage puisse jouer ensemble le soir, puis se blottir confortablement dans la maison pour chanter et plaisanter ensemble tour à tour.

En plus des photos, Banu a également partagé une coupure de sa scène préférée du film. Décrivant cette scène particulière, l’actrice a déclaré: « Partager une scène qui est ma préférée personnelle lorsque Sagina, qui est un homme robuste et extraverti, est assis dans son bureau, complètement ennuyé et étouffé, puis il sort obligé de respirer l’air frais dans le luxuriant à l’extérieur. Puis il repère l’arrivée du train et adapte avec exubérance la vitesse au train qui passe. Je pense que c’est l’une des performances les plus envoûtantes et passionnantes de Sahib.

Saira Banu et Dilip Kumar se sont mariés en 1966 alors que la première avait 22 ans, tandis que la seconde en avait 44. Dilip est décédé en juillet 2021 à l’âge de 98 ans.

