Saira Banu partage une photo de Dilip Kumar de l’hôpital, assure qu’il sortira bientôt

Lundi soir, une photo de Saira Banu avec Dilip Kumar a été publiée sur le compte Twitter officiel de Dilip Kumar. Dilip a été vu en train de se reposer à l’hôpital tandis que Saira était à ses côtés sur la photo.

Dernier. Il y a une heure. pic.twitter.com/YBt7nLLpwL – Dilip Kumar (@TheDilipKumar) 7 juin 2021

Saira Banu s’est tournée vers les réseaux sociaux pour écrire une lettre ouverte afin de mettre tout le monde au courant de la santé de Dilip Kumar et a exhorté les fans à ne pas croire aux rumeurs entourant son mari. son mari. « Ces derniers jours, mon mari bien-aimé, Yousuf Khan, ne se sentait pas bien et se rétablissait dans un hôpital de Mumbai. Par cette note, je tiens à vous remercier tous de le garder dans vos prières et pour tout l’amour et l’affection. mon kohinoor, la santé de Dilip Kumar Sahab est stable et les médecins m’ont assuré qu’il devrait bientôt sortir », a-t-elle écrit.

Elle a en outre ajouté: « Je vous exhorte à ne pas croire aux rumeurs. Alors que je vous demande de prier pour Sahab, je prie pour que le Tout-Puissant vous garde tous en sécurité et en bonne santé pendant cette pandémie. Cordialement, Saira Banu Khan. »

Un tweet a été partagé lundi matin attribuant au Dr Jalil Parkar, qui soigne Dilip Kumar à Mumbai. Il disait: « Dilip Saab est sous assistance en oxygène – pas sous ventilateur. Il est stable. En attente de quelques résultats de test pour effectuer une aspiration pleurale. »

Dilip Kumar a été admis à l’hôpital Hinduja après s’être plaint de problèmes respiratoires. Les médecins ont assuré un rétablissement rapide et que Dilip Kumar serait libéré dans 2-3 jours.