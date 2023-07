Saira Banu partage une histoire BTS intéressante du film Sagina de feu Dilip Kumar [View Post]

Étoile vétéran Saira Banu a partagé un aperçu de sa scène préférée personnelle de la star décédée Dilip Kumarla performance de dans le film de 1974 ‘Sagine‘, qui, selon elle, était l’une des ‘performances les plus envoûtantes et les plus captivantes’ de l’acteur légendaire. ‘Sagina’ est réalisé par Tapan Sinhale film met en vedette Dilip Kumar, Saira Banu, Aparna Sen, et Om Prakache. C’était un remake d’un film bengali de 1970 Sagina Mahato réalisé par Tapan Sinha avec la même paire principale dans le casting.

Le film tournait autour du personnage de Dilip Kumar, Sagina, une ouvrière d’usine, et un personnage agressif, honnête et adorable qui fut le premier à lutter contre la tyrannie des patrons britanniques dans les jardins de thé du nord-est de l’Inde. Saira Banu est allée sur Instagram, où elle a partagé quelques aperçus et sous-titré le post : « Sagina est l’un de mes films les plus aimés. Il est basé sur l’histoire vraie du mouvement ouvrier. Sagina, une ouvrière d’usine… est une honnête , personnage agressif et adorable qui a été le premier à lutter contre la tyrannie des patrons britanniques dans les jardins de thé du nord-est de l’Inde. Sagina devient assistante sociale et fait régner la justice.

« J’étais si heureux quand Sahib et le vénéré Tapan Sinha ont travaillé ensemble… ils étaient de si bons amis et partageaient les mêmes idées qu’ils ont apporté aisance et cordialité tout en filmant Sagina dans l’atmosphère la plus détendue de Gayabari où nous avons travaillé en plein air. Le premier chose que Sahib a installé dans le jardin était un terrain de badminton pour que toute l’équipe du tournage puisse jouer ensemble le soir, puis se blottir confortablement dans la maison pour chanter et plaisanter ensemble à tour de rôle », a-t-elle ajouté.

« Je partage une scène qui est ma préférée… quand Sagina, un homme robuste et extraverti, est assis dans son bureau complètement ennuyé et étouffé, puis il sort obligé de respirer l’air frais de la nature luxuriante. Puis il aperçoit le vient du train et fait correspondre de manière exubérante la vitesse avec le train qui passe. Je pense que c’est l’une des performances les plus envoûtantes et passionnantes de Sahib.