Saira Banu fait le point sur la santé de l’acteur légendaire Dilip Kumar et demande aux fans de prier pour lui

L’acteur vétéran Saira Banu, lundi 5 juillet, a fait le point sur la santé de son mari et acteur légendaire, Dilip Kumar, hospitalisé la semaine dernière. S’adressant au compte Twitter officiel de Dilip Kumar, Saira Banu a informé les fans que sa santé s’améliorait et leur a demandé de prier pour lui afin qu’il puisse sortir de l’hôpital.

« Nous sommes reconnaissants de la miséricorde infinie de Dieu envers Dilip Sahib pour que sa santé s’améliore. Nous sommes toujours à l’hôpital et demandons vos prières et duas pour qu’Incha Allah il soit en bonne santé et qu’il puisse bientôt sortir. Saira Banu Khan », a-t-elle écrit dans son tweet.

Dilip Kumar a été admis le 30 juin à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Hinduja de Mumbai après s’être plaint de problèmes respiratoires. Il s’agit de sa deuxième visite à l’établissement médical au mois de juin.

Plus tôt, parlant de la santé de Dilip Kumar, Saira Banu a déclaré à l’ANI : « La santé de Dilip Kumar Sahab est toujours stable. Il est toujours en soins intensifs, nous voulons le ramener à la maison mais nous attendons l’approbation des médecins car ils savent que son état de santé dès que les médecins le permettront, le ramèneront chez lui. Il ne sera pas libéré aujourd’hui. Besoin de prières de ses fans, il sera bientôt de retour.

Plus tôt, l’acteur vétéran avait été hospitalisé après une plainte similaire le 6 juin. Connu sous le nom de « roi de la tragédie » de Bollywood, la carrière de Dilip Kumar s’est étalée sur six décennies. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986). Il a été vu pour la dernière fois dans ‘Qila’ en 1998.