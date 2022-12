Saira Banu est émue avant le 100e anniversaire de naissance de Dilip Kumar

Dimanche, Saira Banu a assisté à la cérémonie d’ouverture d’un festival du film de deux jours en l’honneur du 100e anniversaire de Dilip Kumar. La Film Heritage Foundation en est responsable et il s’intitule “Dilip Kumar Hero of Heroes”. Lorsque Saira Banu a vu une affiche de feu Dilip Kumar lors de la projection, elle a semblé inconsolable.

Saira a été filmée lors de la projection tenant une affiche d’un jeune Dilip Kumar. Devant les journalistes, elle a semblé se débattre tout en essayant de contenir ses larmes. Elle se tenait à côté de Farida Jalal et d’autres personnes tout en enfilant une tenue noire.





Selon Hindustan Times, les sociétés de théâtre PVR Cinemas et INOX se sont associées au festival du film. Le samedi et le dimanche, il aura lieu. Aan (1952), Devdas (1955), Ram Aur Shyam (1967) et Shakti (1982), quatre des films acclamés par la critique de Dilip Kumar, seront projetés au cours des deux jours dans plus de 30 cinémas dans 20 villes différentes. à travers le pays.

Selon TOI, Saira Banu a déclaré: “Nous devons comprendre l’importance de restaurer nos vieux films. Merci à Shivin Dungarpur, le monsieur qui a rendu cela possible à la mémoire de mon mari.”

Selon le portail, elle a également déclaré que le festival aurait pu être plus long. “J’aurais été plus heureux s’ils montraient aussi Ganga Jumna, Mughal-E-Azam et Andaz. J’ai un penchant particulier pour ‘Ganga Jumna’.”

Lisez aussi: Saira Banu est émue à l’occasion du 99e anniversaire de naissance de Dilip Kumar, Dharmendra la console

“Il devrait y avoir un festival du film pour d’autres grands aussi, comme Raj Kapoor, Dharmendra et d’autres. Je suis peiné que nous ayons perdu beaucoup de films d’autrefois et la destruction du studio RK n’a fait qu’ajouter à la tristesse”, a déclaré Saira. Ajouta Banu.

Pour la journée d’ouverture du festival du film de Mumbai, en plus de Saira Banu, Waheeda Rehman, Javed Akhtar, Shabana Azmi, Ramesh Sippy, Subhash Ghai, Biswajit, sont également attendus.

Le 7 juillet 2002, Dilip Kumar est décédé après une longue maladie. En 1966, Saira et Dilip se sont mariés.