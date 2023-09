Saira Banu écrit une note sincère pour Shah Rukh Khan, partage une rare vidéo de l’acteur avec Dilip Kumar et le qualifie de « remarquable »

Saira Banu se souvient de sa première rencontre avec Shah Rukh Khan et de la façon dont l’acteur l’a soutenue et l’a soutenue émotionnellement lorsqu’elle a subi la perte de Dilip Kumar.

Après une interruption de quatre ans, Shah Rukh Khan a récupéré son trône de « roi » cette année avec Pathaan et maintenant Jawan. Le dernier film de SRK est en train de battre des records au box-office, et l’actrice chevronnée Saira Banu a écrit une note sincère pour l’acteur. Shah Rukh Khan aime Saira Banu et son défunt mari, le légendaire Dilip Kumar.

Dimanche, Saira a partagé une publication carrousel avec une vidéo et une photo. Dans la vidéo, Shah Rukh Khan a demandé à l’acteur vétéran de signer une grande affiche de Mughal-E-Azam, qui lui a été présentée par un fan. Dilip Kumar a gracieusement signé l’affiche avec un marqueur et SRK l’a serré affectueusement dans ses bras. Sur la photo, Khan est capturé tenant la main du défunt acteur et en train de rire avec Saira.

Partageant le message, Saira a écrit une longue note consacrée à Dilip et à sa relation avec SRK. Saira se souvient de sa première rencontre avec Shah Rukh : « La première fois que j’ai vu Shahrukh, c’était lorsque de nombreuses stars s’étaient rencontrées pour une réception… J’ai immédiatement remarqué qu’il semblait timide et réticent à se manifester… et j’ai remarqué qu’il avait l’air timide et réticent à se manifester. il ressemble tellement à mon Shahenshah Dilip Sahib… J’ai dit que si mon fils avait été là, il aurait été comme lui.

Saira a même révélé comment il l’avait soutenue pour un événement et a confirmé sa présence avec un seul SMS. « Shahrukh Khan est un acteur remarquable et aussi une personne incroyablement douce, bien élevée et attentionnée. Il nous honorait fréquemment de sa présence à diverses réceptions organisées dans notre maison. Une fois, il y avait un événement spécial pour ma société, et je J’avais un fort désir que Shahrukh fasse une interview. Cependant, l’horaire de travail chargé de Shahrukh semblait presque insurmontable. Pourtant, avec un seul message texte de ma part, j’ai été étonné de le trouver à ma porte en moins d’une heure, prêt à rendre service et soutenez mon effort. »

Voici le message





Enfin, Saira a même rappelé comment Shah Rukh avait apporté son soutien émotionnel lorsque Dilip Kumar est décédé le 7 juillet 2021. Elle a écrit : « Le 7 juillet, lorsque Dilip Sahib s’est endormi dans un profond sommeil, insensible à ma voix, me laissant un fardeau. avec la douleur de son absence, Shahrukh est apparu comme un phare de réconfort. À ce moment-là, son affection pour le « Kohinoor de l’Hindoustan », Dilip Sahib, brillait de mille feux car il était parmi les tout premiers à offrir sa présence réconfortante face à adversité. »

Le message de Saira a conquis les internautes, qui ont fait l’éloge de SRK et l’ont qualifié de « plus bel être humain de tous les temps ». Sur le plan du travail, Jawan de Shah Rukh Khan a gagné Rs 180,85 crore au niveau national.