Saira Banu devient émue à propos de Shah Rukh Khan alors que Jawan l’emporte sur tout : « Si mon fils avait été là, il le ferait… »

Tout le monde ne parle que de Jawan. Le film mettant en vedette Shah Rukh Khan dans un double rôle, il a fait des affaires folles au box-office. L’artiste masala réalisé par Atlée Je n’ai reçu que des critiques positives de tous les coins. Jawan qui a également marqué les débuts de South’s Lady Superstar Nayanthara à Bollywood a battu plusieurs records au box-office après sa sortie le 7 septembre. Alors que tous les fans deviennent gaga Jawan, de nombreuses célébrités, dont Mahesh Babu, ont salué Shah Rukh Khan et son équipe. Maintenant, une note du vétéran Saira Banu est devenue virale dans laquelle elle a fait l’éloge du roi Khan.

Saira Banu devient émue à propos de Shah Rukh Khan

Sur son compte Instagram, Saira Banu a écrit une longue note partageant des histoires inédites sur Shah Rukh Khan. Elle a écrit sur sa première rencontre avec Shah Rukh Khan et a écrit qu’il semblait timide, réticent à se manifester. Elle a également écrit que Shah Rukh Khan ressemblait beaucoup à son « Shehensha » Dilip Kumar et que s’ils avaient eu un fils, il aurait été comme SRK. De plus, elle a écrit que Shah Rukh Khan s’inclinait toujours pour rechercher sa bénédiction et qu’elle passait ses doigts dans ses cheveux. Un rituel qui continue toujours. Saira Banu a en outre écrit sur un incident lorsque Shah Rukh Khan s’est présenté à sa porte moins d’une heure après avoir demandé à son entreprise pour un entretien.

Saira Banu a ensuite écrit que Shah Rukh Khan était un solide pilier de force lorsque Dilip Kumar est décédé. Elle a écrit : « Le 7 juillet, lorsque Dilip Sahib s’est endormi dans un profond sommeil, insensible à ma voix, me laissant accablé par la douleur de son absence, Shahrukh est apparu comme un phare de réconfort. » Shah Rukh Khan a été parmi les premiers à atteindre le domicile de Dilip Kumar à son décès. Elle a qualifié Shah Rukh Khan d’individu bien élevé, doux et attentionné.

Découvrez le message de Saira Banu ci-dessous :

C’est une note très sincère qui laisserait en larmes les fans inconditionnels de Shah Rukh Khan, Dilip Kumar et Saira Banu. Beaucoup de gens ont commenté le message et ont mentionné que Dilip Kumar était la première superstar, Shah Rukh Khan est la dernière superstar. Il n’y aura jamais quelqu’un comme ces deux-là. Beaucoup ont convenu que Shah Rukh Khan ressemble à Dilip Kumar.

En parlant de Jawan, le film a franchi la barre des Rs 500 crore avec sa collection au box-office mondial. À son 5ème jour, la collection au box-office de Jawan s’élevait à Rs 574,89 crore.

Regardez la vidéo d’évaluation publique de Jawan ci-dessous :