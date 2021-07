Saira Banu avait 12 ans lorsqu’elle est tombée amoureuse de Dilip Kumar, l’épouser était son rêve devenu réalité | Nouvelles des gens

New Delhi: Saira Banu avait 12 ans lorsqu’elle a eu le coup de foudre pour Dilip Kumar, 34 ans. Le look « de beaux cheveux fluides » de l’acteur, « poli et sophistiqué » a immédiatement époustouflé la jeune Saira. Elle a dit à ce moment-là qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait rencontré l’homme de ses rêves qui est «un homme de fibre différente et de matériau supérieur».

L’actrice chevronnée a rencontré l’acteur légendaire lors d’une soirée organisée par le cinéaste Mehboob Khan. «Alors que j’avais vu ‘Aan’ de Dilip saab à Londres, je l’ai vu pour la première fois en personne aux studios Mehboob de Mumbai – il portait une chemise blanche unie, un pantalon blanc et des chappals blancs. Et mon Dieu ! Il avait de si beaux cheveux flottants, juste en phase avec sa chanson ‘Ude Zulfen Jab Jab Teri’ de ‘Naya Daur’. Il avait l’air si raffiné et sophistiqué et si différent de tout le monde autour. C’était une fête de Mehboob Khan (directeur de ‘Mother India’) et je l’ai rencontré. Je suis tombée amoureuse de lui presque instantanément ; Je n’avais alors que 12 ans. Même s’il était appuyé sur une chaise ou debout contre un mur, on pourrait facilement deviner qu’il s’agit d’un homme aux fibres différentes et aux matériaux de qualité supérieure », partage Saira avec ETimes.

L’actrice a fait ses débuts d’actrice à l’âge de seize ans avec Junglee (1960). Elle était envisagée pour jouer aux côtés de Dilip Kumar dans « Ram Aur Shyam » et « Sangharsh », mais l’acteur a demandé aux cinéastes de la laisser tomber car elle avait 22 ans de moins que lui.

Saira était vexé par cela, mais les choses ont changé lorsque Dilip Kumar a été invité par la mère de Saira pour son 22e anniversaire et il l’a regardée et l’a trouvée extrêmement belle et aussi une femme adulte.

« Apparemment, ma mère l’a invité et il a dit qu’il essaierait de venir. Et devine quoi! En descendant les escaliers, j’ai pu voir Dilip Saab sortir d’une belle voiture vêtu d’un costume fantastique avec une cravate. Il est entré et m’a serré la main. La prochaine chose que j’ai entendue était : « Tu as grandi pour devenir une belle fille ». Le lendemain matin, il a téléphoné », se souvient Saira au sujet du début de sa parade nuptiale.

La même année, Saira Banu, 22 ans, a épousé Dilip Kumar, 44 ans, qui était l’homme de ses rêves. « Mon mariage était un rêve devenu réalité pour moi. J’avais collé ses photos dans ma chambre avant même notre mariage. La seule autre personne qui a réussi à atteindre ces murs était Rock Hudson », révèle Saira.

Le couple était marié depuis plus de 5 décennies et Saira Banu était aux côtés de son « Kohinoor » comme elle appelait affectueusement son mari lors de ses derniers moments sur cette terre.

L’acteur légendaire est décédé le 7 juillet à l’hôpital PD Hinduja après une longue maladie liée à l’âge. Sa mort est considérée par beaucoup comme la clôture de « l’âge d’or » du cinéma indien.