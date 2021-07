Saira Banu a aimé Dilip Kumar jusqu’à ce qu’elle se connaisse : Faisal Farooqui | Nouvelles des gens

Bombay : Mercredi 7 juillet, l’ami proche de la famille et assistant de Dilip Kumar, Faisal Farooqui, a partagé que l’acteur légendaire est décédé en présence de son épouse Saira Banu, d’autres membres de la famille et de médecins. Farooqui a partagé que Saira Banu a aimé la défunte icône jusqu’au moment où elle s’est connue.

Lorsque l’IANS l’a contacté, Farooqui, qui est toujours à l’hôpital avec Saira Banu et d’autres membres de sa famille, a déclaré : « Je suis ici à l’hôpital. Sahab est décédé juste après 7 heures. Il a été admis à l’hôpital ces dernières années. jours pour des complications liées à la vieillesse et il est décédé paisiblement ce matin en présence de Saira ji et d’autres membres de la famille et des médecins. Nous sommes toujours à l’hôpital.

Parlant de la façon dont Saira Banu s’en sort, Farooqui a déclaré: « Saira baji et Sahab sont mariés depuis plus de 55 ans que je dirais. Elle a aimé Dilip Kumar jusqu’au moment où elle se connaît. »

« Donc, 55 ans de mariage et elle l’a soutenu dans tous les hauts et les bas de la vie qui accompagnent 55 ans de mariage. Solide comme le roc, toujours là. Je pense que ce sont les couples et les objectifs de couple les plus aimants que vous puissiez imaginer . On peut apprendre d’eux », a-t-il conclu.

Plus tôt mercredi matin, Farooqui avait tweeté depuis le compte Twitter officiel de Dilip Kumar : « Avec un cœur lourd et un chagrin profond, j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et à Lui nous retournons. «