Carlos Sainz Jnr a déclaré que la ligne inhabituelle qu’il a suivie à la fin de son tour de pole position était celle qu’il avait apprise de son ancien coéquipier Lando Norris.

Le pilote Ferrari a évité la ligne de course conventionnelle en terminant ses tours lancés aujourd’hui, parcourant une distance légèrement plus courte jusqu’à la ligne de chronométrage.

Sainz pense que Norris a développé la technique dans le simulateur de conduite iRacing. Il a déclaré l’avoir appris de son rival lorsque les deux hommes étaient coéquipiers chez McLaren en 2019 et 2020.

« C’est juste une chose que Lando aime faire normalement », a déclaré Sainz. «Je pense que ça vient d’iRacing ou quelque chose comme ça. Il aime faire une courte distance jusqu’à la ligne et j’ai dit bien, je ne perds rien, peut-être que si c’est plus rapide, réduire un peu la distance, peut-être que ça me donne mille ou deux millièmes de seconde, je vais m’en assurer cette fois Je ne les laisse pas dehors.

« Je me souviens de l’époque où nous étions chez McLaren, il le faisait souvent et j’étais un peu perplexe. »

L’Autodromo Hermanos Rodriguez n’est pas un circuit sous licence officielle pour iRacing. Cependant, la même technique a été utilisée par certains pilotes sur d’autres pistes avec des virages finaux similaires.

Sainz a battu Max Verstappen en pole position de deux dixièmes de seconde, la ligne inhabituelle n’a donc pas été décisive. Le vainqueur de la pole a déclaré que la température parfaite des pneus avait été la clé.

« La préparation des pneus a été un sujet brûlant chez Ferrari ces dernières courses parce que nous avons l’impression que nous sommes toujours très forts en course, mais il semble qu’il nous manque quelque chose lors des qualifications. La voiture de cette année est très bonne en pneus, mais je pense que parfois cela signifie qu’en qualifications, vous ne pouvez peut-être pas extraire le maximum des pneus lors du premier tour chronométré avec les pneus tendres.

« Je me suis un peu concentré là-dessus pendant la pause de trois semaines et je suis arrivé à Austin et au Mexique avec quelques choses qui semblaient payantes. »

Les deux tours de Sainz en Q3 ont été suffisamment rapides pour lui valoir la pole position. Il a dit que le résultat était « très doux ».

« Ce n’est pas normal de réaliser deux tours aussi performants autour du Mexique. Il y a beaucoup de glissades dans le tour, c’est très difficile d’enchaîner un tour, et en fait mes deux tours de Q3 étaient presque tous les deux parfaits.

« Je suis très heureux d’être en pole et de confirmer la bonne forme d’Austin. A Austin déjà, le dernier tour de la Q3 se déroulait bien [before he encountered yellow flags]. J’avais donc de grands espoirs en arrivant au Mexique et nous avons réussi à maintenir cet objectif.

