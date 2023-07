Saints TE Foster Moreau dit que son cancer est en «rémission complète»

L’ailier rapproché des Saints, Foster Moreau, dit qu’il est en « rémission complète » d’un cancer que les médecins de l’équipe ont découvert fin mars.

« Après quelques mois tumultueux, j’ai eu la chance d’apprendre que je suis en rémission complète du lymphome hodgkinien! », a déclaré Moreau, 26 ans, sur les réseaux sociaux. « Je suis tellement reconnaissante à tous ceux qui ont tendu la main pour offrir leur amour et leur soutien; nos prières ont été exaucées. À partir de là, je continuerai à vivre ma vie comme Dieu l’avait prévu. »

La signature de Moreau avec les Saints aurait eu lieu en grande pompe en Louisiane, même sans les circonstances inhabituelles et impérieuses entourant sa santé. Il a grandi à la Nouvelle-Orléans et a joué pour LSU avant que les Raiders de Las Vegas ne fassent de lui un choix de quatrième ronde en 2019, lorsque le club était basé à Oakland.

Entamant maintenant sa cinquième saison, il envisageait la possibilité de poursuivre sa carrière de footballeur professionnel dans sa ville natale lorsque le Dr John Amoss, médecin de l’équipe des Saints, a remarqué un ganglion lymphatique élargi dans la clavicule gauche de Moreau à la fin mars. La découverte d’Amoss a conduit à un diagnostic de lymphome hodgkinien et Moreau a initialement annoncé qu’il interromprait sa carrière dans la NFL pour se concentrer sur sa santé.

Le lymphome hodgkinien est une forme de cancer qui affecte le système immunitaire.

Après d’autres tests, a déclaré Moreau, les médecins ont déterminé qu’il avait une forme rare – mais très traitable – de la maladie, le lymphome nodulaire de Hodgkin à prédominance lymphocytaire (ou NLPHL).

Son traitement consistait en six à huit heures d’une perfusion goutte à goutte pendant une journée il y a environ six semaines, a-t-il dit, suivie de plusieurs semaines de médicaments ingérés ou injectés dans la région de son estomac. Ce traitement a pris fin la veille de la signature d’un contrat de 12 millions de dollars sur trois ans avec la Nouvelle-Orléans.

Moreau a commencé 14 matchs la saison dernière pour les Raiders et 25 matchs au cours des deux dernières années. Il a 91 réceptions pour 1 107 verges et 12 touchés dans sa carrière.

Les Raiders ont sélectionné Moreau au quatrième tour du repêchage de 2019 et il est devenu agent libre après la saison dernière, lorsqu’il a établi des sommets en carrière avec 33 attrapés pour 420 verges et ajouté deux touchés.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore