Saints RB Alvin Kamara ne conteste pas l’accusation de délit en relation avec l’incident de 2022: Rapports

Le porteur de ballon des Saints, Alvin Kamara, n’a pas contesté mardi une accusation de délit en relation avec un incident de février 2022 survenu alors qu’il était à Las Vegas pour le Pro Bowl, selon plusieurs rapports. Voici ce que vous devez savoir :

Kamara devait être jugé le 31 juillet après que lui et trois autres personnes aient plaidé non coupable devant un tribunal du comté de Clark (Nev.) début mars pour des coups et blessures. Kamara a plutôt plaidé sans contestation pour une accusation moindre et devra faire des travaux d’intérêt général et payer plus de 100 000 $ à la victime pour les frais médicaux, selon les rapports.

Darnell Greene, la personne alléguant l’agression, a poursuivi Kamara en octobre 2022 pour 10 millions de dollars en lien avec l’incident. Tony Buzbee, l’avocat de Greene, annoncé mardi via les réseaux sociaux que la poursuite civile a été réglée et comprenait des excuses de Kamara.

Le demi de coin des Bengals Chris Lammons, ainsi que Darren Young et Percy Harris, ont également été inculpés pour des accusations découlant de l’incident de février 2022.

Kamara, 27 ans, pourrait encore être puni par la NFL. La réponse de la ligue aux nouvelles de Kamara :

Depuis @NFLprguy sur #Saints star Alvin Kamara: « Nous avons suivi de près tous les développements dans cette affaire qui reste à l’étude. » – Tom Pelissero (@TomPelissero) 11 juillet 2023

Passé

Kamara a été arrêté par la police de Las Vegas quelques heures seulement après avoir joué dans le Pro Bowl le 6 février 2022 et accusé de coups et blessures « entraînant des lésions corporelles importantes ». L’incident présumé s’est produit la veille du Pro Bowl au club After Dark de Drai au Cromwell Casino. Selon le rapport de police, Kamara a poussé Greene avant qu’un autre homme du groupe de Kamara ne frappe Greene au visage et ne le frappe contre le mur. Kamara a ensuite frappé Greene à plusieurs reprises.

Trois autres membres du groupe de Kamara se sont ensuite joints à lui, piétinant le visage, la poitrine et les jambes de Greene, selon le rapport de police. Greene, qui a été assommé, a eu une fracture orbitaire à l’œil droit et d’autres blessures mineures, selon le rapport de police.

Le combat a été arrêté par des agents de sécurité, et Kamara et son groupe ont été escortés hors du casino.

Les détectives ont obtenu des images de surveillance du casino qui, selon eux, correspondaient au récit des événements de Greene. Selon le procès, Greene a subi des blessures au cou, au dos, aux épaules, à la tête, aux genoux et au visage lors de l’agression présumée.

Après la fin du Pro Bowl, Kamara a été interrogé par des détectives à l’intérieur du stade Allegiant avant son arrestation.

(Photo: Kyle Terada / États-Unis aujourd’hui)