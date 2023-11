Saints de la Nouvelle-Orléans contre Vikings du Minnesota : rapports finaux sur les blessures des deux équipes

Il est temps de jeter un œil aux rapports finaux sur les blessures pour le choc de ce dimanche au US Bank Stadium entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et vos Vikings du Minnesota. Un côté du grand livre a beaucoup plus de raisons de s’inquiéter que l’autre, alors jetons un coup d’œil à la façon dont les deux équipes se présentent en ce qui concerne les problèmes de blessures.







Rapport sur les blessures de la semaine 10 des Saints de la Nouvelle-Orléans

Joueur Position Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du dimanche Joueur Position Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du dimanche Isaïe Foskey DE Quadriceps DNP DNP DNP Dehors Kendre Miller RB Cheville DNP DNP DNP Dehors Demario Davis KG Genou FP FP FP — Adam Prentice Facebook Genou FP FP FP — Ty Summers KG Tendon FP FP FP —

Les Saints ont déclaré deux remplaçants absents pour le match de dimanche à Foskey et Miller. Il n’y a pas d’autres problèmes de blessures importants à craindre pour la Nouvelle-Orléans avant celui-ci. J’ai dit ouvertement qu’une équipe avait beaucoup plus de raisons de s’inquiéter du rapport sur les blessures que l’autre équipe.

Alors devine quoi?

Rapport sur les blessures de la semaine 10 des Vikings du Minnesota

Joueur Position Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du dimanche Joueur Position Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du dimanche Salle Jaren QB Commotion cérébrale DNP DNP DNP Dehors Doyen Lowry DE Aine DNP LP LP Douteux Brian Asamoah KG Cheville LP LP LP Discutable TJ Hockenson TE Côtes LP LP LP Discutable Justin Jefferson WR Tendon LP LP LP Discutable KJ Osborn WR Commotion cérébrale DNP LP FP Discutable Chris Reed OL Pied FP FP FP Discutable Christian Darrisaw OT Aine LP LP PF — Johnny Mundt TE Genou LP LP FP — Jalen Nailor WR Tendon FP FP FP —

Jaren Hall a déjà été déclaré absent pour le match de dimanche car il n’a toujours pas respecté le protocole relatif aux commotions cérébrales. Dean Lowry, malgré son retour à l’entraînement, a été qualifié de douteux pour celui-ci, nous ne le verrons donc probablement pas non plus.

Ensuite, il y a la liste des joueurs répertoriés comme douteux, menée par TJ Hockenson et KJ Osborn. Il semblerait qu’Osborn a a validé le protocole de commotion cérébrale, comme en témoigne le fait qu’il participe à part entière à l’entraînement aujourd’hui, mais je suis sûr qu’il devra être surveillé au cours des prochains jours pour connaître son statut pour dimanche. Hockenson a déjà dit qu’il jouerait dimanche donc je vais le croire.

Jusqu’à présent, tout indique que Jefferson pas sera de retour cette semaine et que l’équipe ne le ramènera pas tant qu’elle ne sera pas certaine qu’il est à 100%, donc je serais assez surpris de le voir activé avant dimanche. Du bon côté des choses, Christian Darrisaw a participé à part entière à l’entraînement et n’a pas reçu de désignation de blessure. Il semble donc qu’il sera de retour dans la formation de départ dimanche.

Ce sont vos derniers rapports sur les blessures des Vikings et des Saints avant le match de dimanche à Minneapolis. Nous aurons davantage de couverture sur le match de cette semaine à mesure que le coup d’envoi se rapproche.

