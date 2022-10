Saints de la Nouvelle-Orléans 34-42 Cardinals de l’Arizona: Kyler Murray vu déclamer l’entraîneur-chef alors que l’Arizona lutte tôt avant de remporter la victoire | Nouvelles de la NFL

Kyler Murray célèbre un touché pour les Cardinals de l’Arizona lors de leur retour contre les Saints de la Nouvelle-Orléans

Le quart-arrière vedette des Cardinals de l’Arizona, Kyler Murray, a été vu en train de déclamer l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury alors que leur équipe traînait 14-6 à la fin de la première mi-temps avant que l’équipe ne submerge finalement les Saints de la Nouvelle-Orléans et ait perdu 42-34 vainqueurs lors du Thursday Night Football.

Histoire du jeu

Murray a semblé être capturé par des caméras de télévision criant “calmez le dieu” à son entraîneur alors que l’attaque de l’Arizona se débattait au début du match, avant de se lancer soudainement dans un blitz sensationnel de trois touchés dans les deux derniers et demi. minutes de la première mi-temps qui ont complètement changé la donne.

Keaontay Ingram a marqué pour la première fois sur une course de touché de deux verges immédiatement après que Murray et Kingsbury ont échangé des mots, avant que le quart-arrière des Saints Andy Dalton ne lance deux interceptions, toutes deux retournées pour un touché, pour voir les Cards soudainement en hausse 28-14 à la pause.

Le premier choix six n’était pas nécessairement la faute de Dalton, le receveur des Saints Marquez Callaway ayant réussi une prise potentielle, permettant à Marco Wilson de le retirer des airs et de sprinter sur 38 mètres jusqu’à la zone des buts. Mais le second était un vilain lourd du quart-arrière qui a été sensationnellement choisi par Isaiah Simmons d’une seule main et a retourné 56 verges pour le score.

De là, les Cardinals ont contrôlé la seconde mi-temps. La Nouvelle-Orléans s’est rapprochée à moins de 11 points de l’Arizona à quelques reprises, et un panier de Will Lutz dans la dernière minute en a fait un match à un score, mais les Cardinals ont tenu bon.

Murray a complété 20 des 29 passes pour 204 verges et un touché dans le concours, tandis que Dalton avait 361 verges, quatre touchés mais aussi trois interceptions, y compris ces deux choix qui changent la donne.

Les Saints (2-5) termineraient avec près de 500 verges d’attaque totale mais ont quand même trouvé un moyen de perdre. Pendant ce temps, avec la victoire, l’Arizona (3-4) a mis fin à une séquence de huit défaites consécutives à domicile, la plus longue de la franchise depuis 1958.