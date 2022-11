Sainte Thérèse survit à la furieuse ruée de dernière seconde de Tri-Valley – Shaw Local

CHAMPAIGN – Cette fois, le lièvre a gagné.

Une attaque à indice d’octane élevé de Sainte-Thérèse a utilisé quelques jeux massifs pour prendre le contrôle du championnat d’État de classe 2A, puis a dû résister à une ruée rapide très tardive de Tri-Valley, qui jusqu’à présent avait joué un terrain plus rigoureux et laborieux. match basé dans une victoire 29-22 de St. Teresa.

Frénésie de quatrième essai

Les jeux au quatrième essai ont tendance à être cruciaux, mais ce jeu a considérablement augmenté le niveau d’intensité.

Avec une avance de 2-0 au deuxième quart, Tri-Valley a reconstitué ce qui serait finalement un entraînement de 17 matchs. Les Vikings se sont convertis une fois au quatrième essai pour maintenir le lecteur en vie, mais le lecteur a calé à la ligne des 11 verges et ils ont dû faire face à un autre défi de quatrième essai.

Tenter un panier n’était pas un jeu viable car les Vikings n’avaient converti qu’un seul coup de pied supplémentaire toute la saison. Alors ils y sont allés et ont semblé avoir un touché en perspective, mais Billy Guyse de St. Teresa a fait une récupération fantastique pour briser le score potentiel.

Trois jeux plus tard, St. Teresa QB Joe Brummer a complété un touché de 87 verges contre Brycen Hendrix.

Plus tard dans le match, un autre jeu crucial du quatrième quart a émergé. St. Teresa avait le ballon face à un quatrième et 2 à ses propres 24. Les Bulldogs ont tenté en vain d’attirer les hors-jeu de Tri-Valley, puis ont pris un temps mort et ont choisi d’y aller quand même. Elijah Willis a pris l’avantage et a sprinté pour un touché de 76 verges pour porter le score à 23-14.

Centré sur le gros jeu

Tri-Valley a battu St. Teresa 404-334 en métrage total et les Vikings ont couru 81 jeux contre seulement 33 pour les Bulldogs. Tri-Valley a également eu 27 premiers essais tandis que St. Teresa n’en a eu que 11.

Tri-Valley a également tenu le ballon pendant plus de 33 minutes, tandis que St. Teresa n’a même pas atteint 15 minutes de temps de possession (14:58).

Rien de tout cela n’avait d’importance, car 185 de ces 334 verges étaient englobées par les trois premiers jeux marquants de St. Teresa, ce qui a pratiquement éliminé le besoin de tout entraînement chronophage pour les Bulldogs.

Le livre des records

Blake Renegold de Tri-Valley a établi des records de course pour le titre d’État dans le concours, en accumulant 43 courses dans le match.

La 39e portée de Renegold au début du quatrième quart a battu le record d’État de classe 2A pour les portées dans un match détenu depuis 1990 par Paul Bauer de Seneca.

Quelques minutes plus tard, la 43e et dernière portée de Renegold a battu le record de tous les classements, qui était auparavant détenu par Derek Hunsinger d’El Paso et les 42 portées qu’il a compilées lors de la finale de classe 1A 2022.

Renegold détenait déjà un record de match éliminatoire de classe 2A en se précipitant pour 417 verges lors de la victoire en quart de finale de Tri-Valley contre Knoxville.

Citable

• “Nous avons eu une défaite déchirante en demi-finale l’an dernier [37-35 loss to Nashville] et ils travaillent depuis janvier pour ça. Ils [Tri-Valley] se sont battus et c’était des allers-retours et je ne pourrais pas être plus fier de ces gars-là. – L’entraîneur de St. Teresa, Mark Ramsey, qui a remporté son deuxième titre d’État après avoir également remporté le titre d’entraîneur-chef de Moweaqua Central A&M en 1997.

• « Ce sont nos capitaines et nos hauts dirigeants qui ne voulaient tout simplement pas abandonner. Nous jouions notre meilleur football à la fin de l’année et c’est vraiment ce dont je suis fier. Ces gars-là sont allés à un autre niveau. Je les ai vus jouer les uns pour les autres et se ramasser et se construire et se construire les uns les autres. – Josh Roop, entraîneur de Tri-Valley