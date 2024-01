Sainte-Lucie confirme de nouveaux cas de lèpre | Nouvelles

CASTRIES, Sainte-Lucie, CMC – Sainte-Lucie a enregistré de nouveaux cas de lèpre jusqu’à présent cette année, après avoir enregistré 11 cas l’année dernière, ont confirmé les responsables de la santé.

Dans un message marquant dimanche la Journée mondiale de la lèpre, le ministère de la Santé, du Bien-être et des Personnes âgées a déclaré que « la lèpre n’est pas une maladie du passé, elle touche encore des millions de personnes dans le monde et des dizaines de Saint-Luciens aujourd’hui.

« En 2023, le ministère de la Santé, du Bien-être et des Personnes âgées a enregistré 11 nouveaux cas et début 2024, il a déjà diagnostiqué de nouveaux cas. Cette infection pourrait se transmettre principalement par des gouttelettes provenant du nez, sans indiquer le nombre de cas diagnostiqués jusqu’à présent cette année.

Il avertit que la lèpre a une longue période d’incubation, en moyenne d’au moins cinq ans et que « cela signifie qu’une personne peut être infectée par la lèpre mais ne présenter aucun signe de lésions sur le corps ni aucun symptôme de perte de sensibilité et de diminution de la transpiration dans les lésions pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 ans ». cinq ans”.

Le ministère a déclaré que la stigmatisation associée à la lèpre est réelle, notant par exemple : « nous ne voudrions pas nous asseoir à côté d’une personne que nous pensons atteinte de la lèpre dans un bus parce que nous avons peur de l’attraper.

« La lèpre semble affecter les hommes et les autres personnes qui vivent ou ont des contacts prolongés avec des lépreux non traités. Cette année, nous avons l’intention d’introduire un traitement pour les personnes qui ont eu des contacts étroits avec une personne atteinte de lèpre.

Le ministère a déclaré que ce médicament contribuerait à réduire les risques de contracter la lèpre, ajoutant qu’une seule dose de rifampicine peut réduire le risque de contracter la lèpre si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée.

Le ministère exhorte les St-Luciens « à s’examiner de près » eux-mêmes et les membres de leur famille, ajoutant « si vous voyez une tache de couleur claire avec une diminution de la sensation ou de la sensation, ou si vous avez des brûlures et des ulcères récurrents non cicatrisants aux mains et aux pieds, veuillez visitez votre établissement de santé le plus proche.

« Unissons-nous tous pour mettre fin à la stigmatisation associée à la lèpre et promouvoir la dignité des personnes touchées par la maladie. Ensemble, nous pouvons faire la différence », ajoute-t-il.

La Journée mondiale de la lèpre a lieu chaque année le dernier dimanche de janvier. Cette journée vise à sensibiliser la population à la lèpre, également connue sous le nom de maladie de Hansen.

La Journée mondiale de la lèpre est organisée sous le thème « Mettre fin à la stigmatisation, embrasser la dignité ».

La lèpre est une maladie chronique qui touche la peau, les nerfs et les yeux et qui est causée par une bactérie (Mycobacterium Leprae). La lèpre peut être guérie grâce à une combinaison de médicaments disponibles gratuitement au sein du système de santé publique.

