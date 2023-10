Sainte Etrange Vallée ! Biden, un «influenceur de base», publie une photo bizarre – Twitchy

Écoutez, Joe Biden est vieux. Malgré un travail discret (ish) effectué au fil des ans, l’homme a 80 ans et il semble avoir au moins 80 ans. Les démocrates savent très bien que l’âge du président est un majeur responsabilité dans sa prochaine course à la réélection, mais que pouvez-vous faire ? Vous ne pouvez pas rajeunir ce gars, n’est-ce pas ? Il est ce qu’il est et c’est ce qu’il est…

Eh bien, grâce à la magie des aérographes et de Photoshop… vous pouvez essayer.

Bonjour et bon lundi. La récente apparition du président Biden dans 60 Minutes nous rappelle constamment ses capacités inégalées pour ce travail. Son extraordinaire empathie, sa compassion et sa compréhension globale des questions complexes de politique étrangère sont vraiment remarquables… pic.twitter.com/eK7hYral7l – Libéral populaire 🇺🇸 (@PopularLiberal) 16 octobre 2023

Comme Westley le dit au prince Humperdinck dans The Princess Bride : « Mon Dieu, c’est quoi ce truc ?

IA Bing :

Montrez-moi un échec dément, décrépit, pédo et corrompu d’un président. Oh, et faites-le vieillir d’environ un siècle. — Calvin ultra reconnaissant 🇺🇸🐶🏒 🎶 (@shoveitjack) 16 octobre 2023

Qui diable est ce type ? pic.twitter.com/qAK7E344sQ – Calamité Jen (@realCalamityJen) 16 octobre 2023

On ne sait pas non plus, on dirait un mannequin.

Filtre de recherche de photo glamour https://t.co/jLGEzlshP1 pic.twitter.com/gLXP8Sb5CT – Magills (@magills_) 16 octobre 2023

Ce serait probablement bien de voir le même traitement appliqué à l’ancien président Donald Trump… Ah, demandez et vous recevrez.

Ils lui ont donné le filtre SnapChat — 𝕂𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕊𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝𝕂 (@CallMeK1123) 16 octobre 2023

Snapchat aurait fait un meilleur travail.

Bon point, ils ont clairement eu Jojo de Jerz sur l’affaire ici.

JFC, il est si vieux que tu ne peux même pas photoshoper toutes ses rides. – Batteur de caverne (@cavebeater) 16 octobre 2023

Je ne savais pas que Biden était un influenceur IG qui devait être filtré 😂😂😂😂😂 – JayJay McMaster, CD (@tantrumblue1) 16 octobre 2023

Pourquoi le président est-il maquillé ? L’administrateur le plus favorable aux LGBT de tous les temps, n’est-ce pas ? Vous n’en trouvez pas pour faire mieux ? – Wyatt Shane 🇺🇸 (@bigfatdummby) 16 octobre 2023

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils essaient de faire passer cela pour Biden à ce stade.

Joe Biden ne rajeunit pas à mesure qu’ils essaient de faire ces trucs étranges pour le faire sembler plus jeune, plus cela souligne l’âge de l’homme. Cela sera encore plus vrai à mesure que la campagne s’intensifiera l’année prochaine ; les gens devront voir l’homme lui-même à un moment donné en dehors des environnements sûrs et contrôlés de studios médiatiques amicaux et de photos photoshopées prises par des compères démocrates… en supposant que Biden puisse être persuadé de sortir de son sous-sol pour cette campagne. On ne sait jamais.

