Le Premier ministre Ralph Gonsalves a demandé aux gens de rester calmes, d’avoir de la patience et de continuer à se protéger du coronavirus alors qu’il célébrait qu’aucun décès ni blessure n’avait été signalé après l’éruption dans la pointe nord de Saint-Vincent, qui fait partie d’une chaîne d’îles qui comprend les Grenadines. et abrite plus de 100 000 personnes.

« L’agriculture sera gravement affectée, et nous pourrions avoir des pertes d’animaux, et nous devrons faire des réparations aux maisons, mais si nous avons la vie, et nous avons la force, nous la reconstruirons mieux, plus fort, ensemble », at-il a déclaré dans une interview avec NBC Radio, une station locale.