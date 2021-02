Les rencontres, comme tout ce que nous prenions pour acquis, ont été modifiées au-delà de toute reconnaissance depuis que la pandémie COVID a pris racine.

Il est révolu le temps de se tenir la main au cinéma ou de partager une cuillère pour manger une glace dans un restaurant – ok, cela peut être une vision romancée de ce qu’était sortir avec quelqu’un – et a été remplacé par des promenades et des messages socialement distants. en ligne.

La pandémie a réécrit les règles de la datation et si certains ont trouvé l’amour et se sont même mariés dans les affres du virus, d’autres se débattent, certains s’identifiant même comme des «incels de verrouillage» (un porte-manteau de «célibataires involontaires»).

À l’approche de la Saint-Valentin, voici les expériences d’amour du public d’Euronews pendant le verrouillage.

« Nous nous sommes enfermés ensemble juste après la réunion » – Natalia, France

Divulgation complète: Natalia est journaliste pour Euronews. Son histoire m’avait accroché à moi et à d’autres dans la salle de rédaction, alors j’ai demandé si elle accepterait de la partager avec vous.

Elle a rencontré son partenaire sur Tinder en janvier 2020 et ils sont allés à quelques rendez-vous, mais leur relation a commencé comme « rien de grave ». Lorsque le premier lock-out a été annoncé dans une grande partie de l’Europe, y compris la France, il s’est retrouvé sans appartement après que l’ami avec lequel il allait vivre se soit retrouvé coincé au Maroc en raison des restrictions COVID. L’une des deux colocataires de Natalia était partie vivre avec ses parents, la laissant avec sa sœur avec un grand appartement, alors elle lui a proposé de venir et de rester.

«J’avais l’impression qu’il était un gars sympa et je n’avais rien à perdre», a-t-elle expliqué. « C’était vraiment une décision folle. Je me souviens quand je le disais, je pensais: ‘Oh, mon Dieu, qu’est-ce que je fais?' »

Elle y voyait un moyen de tester leur compatibilité au début de la relation, mais en même temps, elle avait en tête qu’elle ne savait pas combien de temps le verrouillage durerait.

Et cela a-t-il fonctionné? « C’était super facile de vivre ensemble et, pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment le verrouillage aurait été pour moi si je n’étais pas avec lui parce que c’était difficile d’être isolé et loin de ma famille qui est en Bolivie. Mais l’avoir là-bas a rendu les choses beaucoup plus faciles. «

Ils ont maintenant trouvé un endroit pour vivre tous les deux après six mois en colocation ensemble.

Les gens se tournent vers les applications de rencontres à la recherche de « quarantaine et de détente »

Avec des bars et des clubs fermés et des célibataires confinés chez eux pendant une partie de l’année dernière, les applications de rencontres ont occupé le devant de la scène pour connecter les gens.

Tinder a été le plus téléchargé pour les Européens en 2020, a déclaré à Euronews, le fournisseur mondial d’informations sur les applications, Sensor Tower.

Sur l’application, les lignes de ramassage sur le thème de la pandémie ont décollé l’année dernière avec des mentions de «quarantaine et de refroidissement» qui montaient en flèche en mars, ainsi que des slogans comme «lavez-vous les mains pour pouvoir tenir les miennes» devenant de plus en plus populaires.

Je me suis séparé de mon partenaire de longue date et j’ai frappé les applications … ce n’était pas si mal – Fred, France

Un résident français célibataire dans la trentaine, que nous appellerons Fred car il n’a pas son vrai nom à révéler, a déclaré à Euronews comment la séparation avec son partenaire l’année dernière l’avait forcé à trouver de nouvelles façons de sortir avec lui pendant la pandémie.

«Le défi évident est de savoir comment se rencontrer pendant un verrouillage ou un couvre-feu», a expliqué Fred. « Ce fut le cas pour ma première rencontre car les lieux habituels tels que les restaurants, les bars et les cinémas n’étaient plus une option. »

Mais selon ce nouveau singleton, «la nécessité est mère de l’invention et c’est ainsi que la date de marche est venue».

« L’idée même était décourageante au début, mais elle a fourni une toile de fond parfaite pour connaître mes rendez-vous. Les limitations physiques de la durée pendant laquelle nous pouvions marcher ont éliminé toute pression réelle de forcer la conversation ou de devoir trouver des excuses maladroites pour devoir partir. , » il a dit.

Le verrouillage Casanova a déclaré que la chose la plus étrange à propos de l’expérience était de ne pas pouvoir voir le visage de l’autre personne, mais a ajouté « dans le grand schéma des choses, cela n’avait pas vraiment d’importance » car vous pouvez évaluer si vous êtes physiquement attiré par une personne sur un app avant de les rencontrer.

«Quand j’ai rencontré pour la première fois la dame que je vois actuellement, je savais que j’étais physiquement attiré par elle mais la question était de savoir si nous étions compatibles. Après trois dates de marche, la réponse était claire: nous avions des choses à raconter, nous avions des intérêts similaires, nous nous faisions rire.

« Si nous pouvions nous divertir pendant une heure de marche, passer un après-midi, une soirée ou même un week-end ensemble n’allait pas être un problème », a-t-il déclaré.

«Au moment où nous avons déménagé à l’intérieur, nous étions déjà à l’aise les uns avec les autres. C’était presque comme entrer dans un premier rendez-vous après avoir eu trois rendez-vous d’entraînement avec la même personne.

Qu’est-ce que Fred a fait de la recherche de l’amour pendant la pandémie? « Rencontrer pendant COVID a été difficile, mais si j’ai réussi, je suis presque sûr que tout le monde peut! »

Et le résident français n’était pas seul. Happn – une autre des applications de rencontres les plus téléchargées d’Europe de l’année dernière – a interrogé ses utilisateurs en France et 51% ont déclaré que 2020 avait été l’occasion de rencontrer plus de nouvelles personnes en ligne.

En regardant l’Europe dans son ensemble, il a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 18% du nombre de personnes utilisant la fonction de messagerie de l’application pour communiquer en 2020 par rapport à l’année précédente.

Happn a déclaré à Euronews que ses utilisateurs avaient tendance à se concentrer sur moins de personnes pendant la pandémie, car les premières dates sont compliquées à la fois avec la distanciation sociale et les espaces publics fermés.

De nouvelles façons de sortir ensemble

En plus de se retrouver pour une promenade, Tinder a déclaré avoir vu l’émergence de nouvelles tendances de rencontres sur application telles que « TV Show-mancing ». Au Royaume-Uni, un Britannique sur cinq âgé entre 18 et 25 ans interrogé a virtuellement regardé une série ensemble dans le cadre d’un premier rendez-vous.

Happn a déclaré que sa fonction d’appel vidéo était devenue plus populaire pour les personnes qui souhaitaient participer à des rendez-vous virtuels pour cuisiner, prendre un verre via un lien vidéo ou simplement discuter.

Ensemble 4 mois, rencontré 5 fois … avec une porte vitrée entre nous – Kendra, USA

Kendra, âgée de 24 ans et originaire des États-Unis, a raconté à Euronews comment elle s’était séparée de son petit ami de quatre ans au milieu de la pandémie en août dernier.

«Je vis avec mes parents qui sont à haut risque, donc je ne suis pas vraiment capable de quitter la maison. Je me sentais juste si seul, je suis assez extraverti, donc ne pas pouvoir sortir et rencontrer de nouvelles personnes en général était si difficile, encore plus après une rupture », dit-elle.

La sœur de Kendra lui a suggéré d’essayer une application de rencontre, mais indiquez clairement sur son profil qu’elle n’était pas intéressée par les rencontres, mais simplement par rencontrer de nouvelles personnes parce qu’elle avait du mal à se bloquer.

«Et puis j’ai rencontré Peter», expliqua-t-elle. «Il était tellement drôle, gentil et charmant, nous semblions avoir tout en commun, à tel point que j’ai demandé à ma sœur si elle mettait un de ses amis acteurs à la hauteur pour que je me sente mieux! Alors, j’ai pensé que c’était un monde pandémie, pourquoi ne pas tenter sa chance sur lui? Pourquoi ne pas me permettre un peu de bonheur? «

Bien qu’elle vive à 20 minutes de son nouveau copain, Kendra vit avec ses parents, ils ont choisi de ne pas avoir de contact physique.

« Nous sommes ensemble depuis quatre mois maintenant, et je pense que nous nous sommes rencontrés en personne cinq ou fois – à 6 pieds de distance ou avec une porte vitrée entre nous. Il est vraiment difficile de sortir avec la personne à 20 minutes mais vous avez d’agir comme si c’était à distance », dit-elle.

Comment le font-ils fonctionner? « Nous appelons tout le temps, le chat vidéo, nous envoyons des lettres. Parfois, nous aurons de la nourriture livrée à la maison de l’autre personne. Il me prépare des biscuits et les livrera pour me voir à travers la porte. »

Kendra dit qu’ils espèrent se faire vacciner avant l’été, afin qu’ils puissent avoir un vrai rendez-vous quand il fait beau.

« Il est de loin la meilleure chose qui m’est arrivée en 2020, et il me dit la même chose tout le temps. Je ne peux pas croire à quel point j’ai de la chance de rejoindre une application sur un coup de tête au milieu de toute cette solitude et trouve quelqu’un d’aussi parfait », dit-elle. « C’est aussi tellement surréaliste d’être si personnellement heureux quand le monde s’effondre, c’est une étrange dissonance. Mais j’en suis toujours très reconnaissant. »

Nous avons vécu dans une bulle de verrouillage, mais la vie est revenue à la normale … – Bruna, Brésil

Bruna, 24 ans et originaire du Brésil, était déjà avec son petit ami lorsque la pandémie a frappé.

«Cela nous a rapprochés», a-t-elle expliqué. « En mars, nous avons commencé à passer des semaines entières chez l’un l’autre. Nous avons créé notre propre routine socialement isolée, organisée avec de l’alcool et remplie de masques. Avec des cafés à 8 heures du matin, des routines de yoga à partir d’applications aléatoires, des films de fin de soirée, des pizzas des endroits étranges. «

«Nous avons créé tout un environnement où nous pourrions être en sécurité tout en profitant l’un de l’autre. Chaque fois que l’autre sortait, nous prenions un soin incroyable en rentrant à la maison. De la douche au lavage de l’ensemble de la tenue et des masques,» elle dit de l’époque.

Mais quand son petit ami a commencé à travailler, il a cessé de rester avec elle, car elle vit avec sa famille et ils ne voulaient pas les mettre en danger. «Il a également commencé à avoir des épisodes dépressifs encore et encore», a-t-elle expliqué.

En septembre, ils ont décidé de déménager ensemble au Canada et de se marier en union libre. Mais les choses ont commencé à se détériorer à partir de là. « La dépression a frappé, je voulais le guérir mais je n’ai pas pu. Je lui ai caché des choses à cause de sa dépression, mais c’était faux et je le sais maintenant. »

« Nous avons passé tout le mois d’octobre à nous demander si nous devrions être ensemble ou non parce que nous avons tous les deux pensé à l’autre comme » les uns « », a déclaré Bruna. Enfin, ils sont retournés chez le notaire en novembre pour mettre fin à leur union de fait.

«Nous sommes en février et j’essaie maintenant d’apprendre à sortir avec la pandémie», a-t-elle déclaré. « J’ai eu la routine parfaite avec un homme formidable mais il n’était pas parfait pour moi. Je suis sûr que je trouverai bientôt une routine qui sera aussi bonne avec quelqu’un de nouveau. »

Prendre les bonnes notes – Sabiha et Hüseyin, Turquie

« Nous nous sommes rencontrés à la mi-février de l’année dernière et nous nous sommes mariés il y a trois mois », a déclaré Hüseyin, originaire d’Istanbul, à propos de sa désormais épouse Sabiha.

Ils se sont connectés pour la première fois sur Twitter quand il a vu une vidéo que la poète de la performance avait partagée d’elle-même en train de lire l’une de ses créations en musique et il lui a dit que le choix de la chanson était désactivé.

« J’ai répondu mais je pensais que ma réponse était un peu intelligente, alors je me suis excusé via DM et j’ai suggéré une autre musique. Elle n’a pas été offensée et a aimé mes choix. Nous avons commencé à envoyer des messages et nous nous sommes finalement rencontrés en personne lorsque les restrictions de verrouillage ont été levées , » il a dit.

À propos de leur premier rendez-vous dans la vraie vie, Hüseyin a déclaré: « Lorsque vous rencontrez quelqu’un en ligne, dans le temps, vous avez l’impression d’avoir le béguin pour une personne imaginaire et vous voulez désespérément rencontrer cette personne pour savoir si cette femme imaginaire est la même femme dans la vraie vie.

«Nous nous sommes rencontrés dans un café et elle était assise à la table à m’attendre. Je n’ai même pas dit bonjour, je me suis juste assise et je l’ai regardée dans les yeux. Nous n’avons pas pu parler pendant un certain temps et avons perdu le sens du temps et du lieu. «

Mais après leur réunion, des mesures de verrouillage ont été imposées. Sabiha a expliqué que c’était difficile pour eux car ils étaient incapables de se rencontrer et ont été forcés de se contacter à nouveau en ligne. Tous deux ont de jeunes fils issus d’anciennes relations qu’ils ont dû considérer. Enfin, en été, les restrictions se sont assouplies et ils ont pu se revoir.

« Ma proposition n’était pas très romantique », a déclaré Hüseyin, « c’est à la fois notre deuxième mariage. »

Quand il a vu que son fils s’entendait bien avec Sabiha, il est juste sorti avec. «Nous étions assis au bord de la piscine un jour et je viens de dire:« Nous devrions nous marier ». Il est juste sorti de ma bouche naturellement et elle a souri en retour et a dit: « Oui ». «

Leur mariage était une affaire en sourdine avec des invités limités et tout le monde portant des masques. « Pas de danse et de fête » était dû aux restrictions COVID, selon le couple.

Malgré cela et de ne pas pouvoir partir en lune de miel tout de suite, la pandémie n’a pas rendu le couple amer. « Je suis tombée amoureuse de l’homme qui m’a redonné le sourire », a déclaré Sabiha.

