Saint Valentin 2023 : Shah Rukh Khan révèle le tout premier cadeau du V-day qu’il a offert à Gauri Khan il y a 34 ans ; c’est basique mais rempli d’amour

C’est la Saint-Valentin et tout le monde célèbre l’amour. L’un des plus grands maux de tête de cette journée est de choisir le cadeau parfait pour votre partenaire. Surtout pour ceux qui célèbrent leur première Saint-Valentin avec leur être cher. Eh bien, nous ne connaissons personne d’autre, mais nous savons ce que Pathaan de Bollywood, Shah Rukh Khan a offert sa femme Gauri Khan lorsqu’ils ont fêté ensemble la Saint-Valentin pour la première fois. Lui-même a révélé quelques détails intéressants. Faites défiler.

Shah Rukh Khan aime ces jours-ci mener une session AskSRK avec les fans. Il l’a fait le jour de la Saint-Valentin. Un fan lui a posé des questions sur le premier cadeau du jour V qu’il a offert à Gauri Khan et SRK a répondu. Il a révélé que c’était il y a près de 34 ans qu’il avait offert son premier cadeau de la Saint-Valentin à Gauri – une paire de boucles d’oreilles en plastique rose. C’est basique mais bien sûr rempli d’amour.

Découvrez le tweet de Shah Rukh Khan ci-dessous :

Si je me souviens bien ça fait 34 ans maintenant .une paire de boucles d’oreilles en plastique rose je pense https://t.co/pRY2jxl41B Shah Rukh Khan (@iamsrk) 14 février 2023

Shah Rukh Khan est le roi de la romance

L’histoire d’amour de Shah Rukh Khan et Gauri Khan est parmi les plus emblématiques. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre quand ils étaient adolescents. En fait, Shah Rukh Khan est venu de Delhi à Mumbai pour rencontrer Gauri Khan. Apparemment, après une bagarre, Gauri Khan est descendu à Mumbai sans en informer SRK. Il la suivit et réussit à la courtiser. Le repos est toute l’histoire. Ils sont le couple puissant de Bollywood qui vit dans une magnifique maison appelée Mannat et a trois beaux enfants. Shah Rukh Khan est un roi de la romance et tout le monde a eu quelque chose ou l’autre à apprendre de lui. À travers ses films, ses discours et plus encore, Shah Rukh Khan est le Dieu de l’amour.