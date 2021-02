Saint-Valentin 2021: Starbucks, McDonald’s, Firehouse Subs et d’autres chaînes ont des offres dimanche

La Saint-Valentin 2021 n’est pas annulée mais les vacances romantiques sont célébrées différemment cette année.

Au milieu de la pandémie de coronavirus et avec de nombreux États opérant avec des restrictions de restauration, plus de couples resteront à la maison pour ce qui a été une soirée populaire ces dernières années.

Selon une enquête réalisée auprès de 3 100 consommateurs par Numerator, un sur cinq prévoit de sortir manger et boire le jour de la Saint-Valentin, contre 54% en 2020. Les seuls domaines qui ont connu des augmentations dans l’enquête étaient «cuisiner à la maison» et «commander à emporter» /livraison de nourriture. »

L’enquête annuelle de la National Retail Federation a donné des résultats similaires et a révélé que seulement 24% prévoient une soirée et 46% évitent les rassemblements en personne.

Économisez mieux, dépensez mieux:Nous vous dirons comment et vous enverrons des astuces et des conseils directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Escroqueries de la Saint-Valentin 2021:Méfiez-vous des fausses romances, des fausses offres d’achat

Les restaurants raffinés et décontractés proposent des menus spéciaux et des offres spéciales pour les repas à emporter et à emporter. De plus, vous pouvez manger votre cœur avec des friandises et des repas en forme de cœur.

Cadeaux et spéciaux pour la Saint-Valentin

Les offres suivantes sont disponibles le dimanche, sauf indication contraire dans les établissements participants. Certains nécessitent une application et la plupart le sont jusqu’à épuisement des stocks. Les offres peuvent varier selon la franchise, alors vérifiez auprès de votre agence la plus proche avant de partir.

Tante Anne: Jusqu’au dimanche, les utilisateurs de l’application Pretzel Perks peuvent économiser 5 $ sur un seau de pépites de bretzel originales, de pépites de bretzel au sucre à la cannelle ou de mini chiens bretzels, disponibles à la livraison ou au ramassage.

Bertucci: La chaîne propose un forfait Dîner pour deux de 40 $ pour la Saint-Valentin jusqu’au dimanche, disponible pour le dîner, les plats à emporter et la livraison.

Restaurant et brasserie BJ’s: Jusqu’au dimanche, obtenez un forfait de la Saint-Valentin pour 59,95 $ à emporter et en livraison, qui comprend un choix de deux plats principaux, un apéritif et une pizookie pour le dessert.

Dîner de l’ours noir: La chaîne a des spéciaux « Weekend of Love » dimanche.

Bonefish Grill: Le restaurant propose des spécialités à durée limitée jusqu’au lundi, y compris un accord de filet et de homard.

Marché de Boston: Tous les enfants de moins de 12 ans reçoivent gratuitement un biscuit, un brownie, une part de gâteau ou une tarte jusqu’à ce que les fournitures soient fournies dimanche dernier, aucun achat nécessaire. La chaîne offre également un dessert gratuit à chaque achat.

BurgerFi: Vous avez entendu parler de «mettre une bague dessus», mais qu’en est-il de mettre une rondelle d’oignon dessus? Le dimanche, pour les commandes en magasin, ajoutez une rondelle d’oignon à n’importe quel hamburger ou accompagnement pour 1 $.

Le Capital Grille: La chaîne organise un dîner de trois plats à emporter pour deux dimanche.

Grill italien de Carrabba: Jusqu’à dimanche, Carrabba’s a un dîner de quatre plats pour deux pour 50 $.

Chili’s Grill & Bar: Pour la Saint-Valentin, Chili’s a deux pour 25 $, qui comprend un apéritif, deux plats principaux et un dessert. Jusqu’au 28 février, obtenez la Margarita du mois de février, la margarita Grand Romance pour 5 $.

Chuck E. Cheese: Achetez deux grandes pizzas à garniture unique et obtenez un cadeau gratuit, un jouet en peluche Chuck E. Cheese ou Helen Henny de 9 pouces. Cette offre est valable uniquement pour les repas sur place et à emporter.

Cinabre: Jusqu’au dimanche, obtenez un forfait à partir de 15 $ pour la livraison avec deux petits pains classiques et deux cafés glacés infusés à froid. Toutes les commandes Cinnabon pour la première fois sur DoorDash recevront une livraison gratuite sur une commande en février.

Le grain de café et la feuille de thé: La chaîne a une offre d’achat-un-un-un dimanche de 14 heures à la fermeture pour les boissons au lait et à la glace.

Boulangerie du coin: Les membres de l’eClub et du programme de récompenses reçoivent une entrée gratuite le dimanche.

Coupons.com: Obtenez un pack unique Trident gratuit dimanche avec une offre de rabais de Coupons.com. Sur l’application, appuyez sur l’offre gratuite Trident et échangez votre remise en argent en envoyant votre reçu. L’application vous rendra 1,29 $ avec une preuve d’achat.

Barbecue Pit de Dickey: Pour une durée limitée, obtenez deux deux assiettes à viande pour 24 $.

Sandwichs grillés D’Angelo: Obtenez deux sandwiches moyens pour 14 $ samedi et dimanche avec le code 8728.

Fatburger / Buffalo’s Express: Les 54 restaurants co-marqués de la société ont une offre de deux jours dimanche. Avec tout achat, obtenez une commande de six pièces Chick’n Vings en mentionnant la promotion dans les restaurants ou en utilisant le code VDAY21 en ligne.

Sous-marins de la caserne: La chaîne offre aux membres de récompenses un dessert gratuit le dimanche lorsqu’ils saisissent le code promo LOVE dans l’application Firehouse Subs.

Amicaux: La chaîne dit qu’elle a un accord de sundae gratuit à acheter un pour un dimanche.

Hooters: Déchiquetez une photo de votre ex dans les établissements Hooters participants ou en ligne à www.hooters.com/ShredYourEx et obtenez 10 ailes désossées gratuites à l’achat de 10 ailes dimanche. Ceux qui participent en ligne recevront un coupon numérique pour la transaction.

Huddle House: Jusqu’au lundi, obtenez un plateau de pain doré farci gratuit à l’achat d’un pour un à l’achat de deux boissons. L’offre est disponible dans tous les emplacements du pays.

JE SAUTE: Jusqu’au 28 février, il n’y a pas de frais de livraison pour les commandes Uber Eats IHOP de 15 $ ou plus. Une autre promotion est de 20% sur votre première commande IHOP passée sur le site du restaurant avec le code promotionnel IHOP20.

Juice It Up!: Les membres fidèles reçoivent des smoothies classiques à acheter un pour un via l’application mobile de la marque dimanche.

Usine de Kolache: Obtenez une offre gratuite à l’achat d’un contre un sur Kolaches dimanche avec un coupon qui, selon la société, sera publié sur son site Web.

Crémerie de dalle de marbre: Les membres Slab Happy Rewards reçoivent une petite glace gratuite à l’achat d’une crème glacée ordinaire ou de meilleure valeur avec une offre de récompense sur l’application jusqu’au lundi.

Deli McAlister: La promotion annuelle de la chaîne pour la Saint-Valentin que les enfants mangent gratuitement avec jusqu’à deux repas gratuits pour les enfants de 12 ans et moins avec un achat d’entrée adulte. Pour l’offre en ligne, utilisez le code promo BEMINE21.

McDonalds: Jusqu’au dimanche, obtenez la livraison gratuite sur McDelivery sur Uber Eats pour les commandes de 20 $ ou plus. Des taxes et des frais de service s’appliquent. Retrouvez également des offres dans les restaurants via l’application McDonald’s.

Champignon doux: Procurez-vous la trousse de pizza Shroom Love Box dans les établissements participants avec les ingrédients pour faire une pizza au pepperoni aux champignons moelleux. Le kit est disponible pour des commandes à emporter ou en ligne pour 9,95 $.

Grill sud-ouest de Moe: Les membres Moe Reward reçoivent une offre d’entrée gratuite à acheter un pour un à utiliser jusqu’au dimanche. Pour obtenir cette offre, les membres devaient s’inscrire avant 1 h HE vendredi.

Morton’s The Steakhouse: Jusqu’au dimanche, un menu de steak et homard à trois plats pour deux, plus une bouteille de vin, coûte 169 $.

Épiciers naturels: Les membres puissants de la chaîne d’épiceries {N} reçoivent une barre de chocolat Chocolove gratuite le dimanche.

Restaurant et pub Ninety Nine: Des spéciaux de la Saint-Valentin sont disponibles pour les repas sur place ou à emporter.

Restaurant et bar O’Charley’s: La chaîne propose un menu spécial à durée limitée comprenant un apéritif et deux plats principaux pour 39 $. Il y a aussi des boissons sur le thème de la Saint-Valentin, y compris The Cupid’s Cocktail, une margarita aux fraises pour 5,99 $.

Jardin d’oliviers: La chaîne propose un dîner de la Saint-Valentin pour 2 à emporter pour 35,99 $ et un ensemble de lasagnes Bake at Home qui sert quatre à partir de 39,99 $.

Grill mexicain Pancheros: Recevez une livraison gratuite le dimanche sur les commandes passées via l’application ou le site Web Pancheros.

PF Chang’s: La chaîne propose un menu à prix fixe jusqu’au lundi avec apéritif, soupe, plat, dessert et champagne. Il y a aussi une « surprise spéciale » pour les réservations au restaurant.

Crumble au fromage Philadelphia / Ibotta: Jusqu’à dimanche, essayez le nouvel article de Philadelphie gratuitement après une remise d’Ibotta jusqu’à épuisement des stocks dans les épiceries participantes. Le prix de détail suggéré est de 3,99 $. En savoir plus sur l’épargne avec Ibotta ici.

Pieologie: Obtenez une offre groupée Sweetheart sur les pizzas et biscuits signature jusqu’au lundi. Commandez deux pizzas et deux biscuits pour 22 $ et l’offre spéciale pour les célibataires est une pizza et un biscuit pour 11 $. Les prix peuvent varier.

Postmates: Obtenez 10% de remise sur toutes les livraisons Postmates exclusivement disponibles via RetailMeNot jusqu’au 28 février.

Bedaine: Cette offre est réservée aux célibataires membres de Potbelly Perks. Le dimanche, il y a un «avantage de cookie gratuit» sur l’application. Mais le restaurant affirme que cette offre ne peut être utilisée que par ses seuls membres Perks en boutique ou uniquement «en commandant en solo». Potbelly dit qu’il n’est « pas responsable des arguments qui peuvent découler de la prétention que vous êtes célibataire. »

Bretzelmaker: Les membres de l’application obtiennent 2,14 $ de rabais sur tout achat de 10 $ ou plus le dimanche en magasin ou en ligne.

Qdoba: Les membres de récompenses nouveaux et existants reçoivent une offre pour une entrée gratuite à l’achat de n’importe quelle entrée le dimanche au restaurant, en ligne ou via l’application du restaurant.

Pizza de table ronde: Jusqu’au 20 février, obtenez 14% de réduction sur la totalité de votre commande avec le code LOVE14. Certains endroits proposent des pizzas en forme de cœur.

Tranche: Les nouveaux clients obtiennent 3 $ de rabais sur les commandes de 15 $ ou plus avec le code promotionnel 3VDAY21 sur l’application dimanche.

Os charbonneux: Obtenez le dimanche «Bone Fire Bundle of Love», dîner sur place seulement, pour 75 $.

Smoothie King: Jusqu’au 20 février, obtenez la livraison gratuite avec un achat en ligne de 10 $ sur le site Web ou l’application de la chaîne.

Starbucks: Jusqu’au dimanche, il n’y a pas de frais de livraison sur les commandes Starbucks Delivers de 15 $ ou plus passées sur Uber Eats Sunday et les clients obtiennent 50% de réduction sur leur commande Starbucks-Uber Eats, jusqu’à un maximum de 10 $ de réduction, en utilisant le code SENDLOVE.

Boutiques Stewart: Obtenez des cornets de crème glacée à une cuillère de 50 cents dimanche.

Métro: Obtenez 15% de réduction sur tout sous-marin au pied jusqu’au 24 février avec le code promotionnel 15OFF. Il existe également une réduction d’une durée limitée sur les footlongs de thon avec le code promotionnel ITSREAL.

Taco Bell: La nouvelle « Build Your Own Cravings Box » à 5 $ de la chaîne de restauration rapide est maintenant disponible pour les clients numériques, y compris les membres de récompenses.

Appartements Tijuana: Les membres fidèles reçoivent 1 $ de dessert à l’achat d’un plat principal pour adulte le dimanche. Limite d’un dessert par transaction.

Tim Hortons: Les clients américains peuvent obtenir un beignet gratuit à l’achat de boissons de toute taille en commandant via l’application Tim Hortons ou en ligne dans les établissements participants.

Pics jumeaux: Jusqu’au dimanche, les entreprises proposent des offres de boissons, y compris un Sex on the Beach à 5 $.

Château Blanc: Obtenez la livraison gratuite sur les commandes de White Castle Uber Eats de 20 $ ou plus dimanche.

L’expérience Wing: La chaîne a un dimanche «Bundle of Love» avec 12 ailes désossées, 12 ailes avec os, un côté de frites froissées et une tranche de gâteau au chocolat pour 40 $.

Maison de cour: Achetez un growler de 64 onces de la bière préférée de leur amour qui est livré avec une étiquette volante personnalisable de la Saint-Valentin «Mine de bière» samedi et dimanche.

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko