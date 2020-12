Près de 160 personnes liées à une maison de retraite en Belgique pourraient avoir été infectées par Covid-19, dont 18 ont succombé à la maladie, après une visite «stupide» d’un bénévole déguisé en Père Noël, qui s’est avéré être porteur.

La tragédie a frappé Hemelrijck, une grande résidence-services dans la municipalité de Mol, qui abrite 169 résidents âgés. Le virus s’y est propagé comme une traînée de poudre, affectant 121 résidents et 36 employés et faisant 18 morts en trois semaines. Beaucoup de colère a été dirigée contre la direction du foyer de soins, qui a été accusée d’avoir induit le public en erreur dans le but de contenir le scandale.

Le nombre de morts continue d’augmenter dans la maison de retraite Hemelrijck à Mol, une ville à 50 km à l’est d’Anvers en Belgique, à la suite de la visite d’un Saint-Nicolas séropositif au coronavirus. https://t.co/zdJSgW7i61 – The Brussels Times (@BrusselsTimes) 25 décembre 2020

Le coupable présumé est le fils de l’un des résidents, qui s’est fréquemment porté volontaire à Hemelrijck et y était une personne de confiance. Le 4 décembre, il est venu répandre les acclamations saisonnières, habillé en Saint-Nicolas, passant du temps dans divers espaces communs de l’établissement et se mêlant aux personnes âgées. Trois jours plus tard, l’homme, qui vit dans la municipalité voisine de Balen, a développé des symptômes de Covid-19 et a ensuite été testé positif.

Alors que les autorités locales se précipitaient pour contenir l’épidémie et mettre en quarantaine les personnes touchées, le maire de Mol, Wim Caeyers, a assuré au public que, même si la visite n’avait pas été coordonnée avec les autorités de lutte contre Covid-19, des directives sur la manière d’atténuer les risques avaient été suivies.

Cependant, cela s’est vite avéré faux. Les photos de l’événement montraient clairement Saint-Nicolas et un autre bénévole habillé en Black Pete – un personnage traditionnel de Noël en Belgique – se tenant près des résidents, dont certains ne portaient pas de masque facial. Le maire a reproché aux responsables d’Hemelrijck de l’avoir induit en erreur, mais leur a accordé le bénéfice du doute.

«Nous nous rendons compte que la direction a organisé cela avec les meilleures intentions et a essayé de respecter les mesures,» a déclaré le maire, ajoutant qu’il y aurait clairement eu de meilleures options pour marquer Noël. « Mais ce qui est fait est fait, » conclut-il.

Cependant, jouer vite et librement avec les faits et ne pas communiquer correctement ne sont pas les seules raisons pour lesquelles les gens sont en colère contre la direction de la maison de retraite. La visite de l’homme a eu lieu à un moment où les visites régulières des membres de la famille des résidents étaient interdites en raison de la menace Covid-19, et beaucoup ont remis en question le traitement privilégié qui lui était accordé.

Le bénévole a reçu une part supplémentaire du chagrin après que des personnes en colère se soient tournées vers les médias sociaux pour le harceler. Le conseil de la municipalité où il vit a mis fin à la honte du public, affirmant que l’homme était très bouleversé par la situation et que certains des commentaires qu’il recevait constituaient de l’intimidation. «Le conseil est clair à cet égard: l’intimidation, sous quelque forme que ce soit, ne peut et ne doit pas se produire» dit la déclaration.

Marc Van Ranst, de l’université KU Leuven, l’un des meilleurs virologues de Belgique, a déclaré que l’épidémie semblait trop importante, même pour un événement à grande échelle, bien que les preuves indiquent une seule source. Les tests de laboratoire ont identifié quatre souches différentes du virus SRAS-CoV-2 à la maison de soins, mais la majorité des infections provenaient d’une seule d’entre elles, la même qui a affligé le malheureux homme.

Van Ranst a déclaré que, même si la visite était clairement un «Idée stupide» l’homme peut même avoir été infecté par un résident ou un membre du personnel alors qu’il faisait du bénévolat au foyer de soins à une occasion antérieure. Si quoi que ce soit, l’affaire souligne à quel point une ventilation adéquate est cruciale pour réduire la charge virale, a-t-il ajouté.

In deze figuur zie je de 4 clusters uit het woonzorgcentrum in Mol:

De grote cluster (20B) bevat stalen van 97/107 bewoners, 17 personeelsleden en de hulpsint.

Er is verder nog een andere cluster met 6 stalen (stam 20A.EU2), 3 stalen (stam 20A.EU1), en 1 staal (stam 20A). pic.twitter.com/QxJPZx5mZn – Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 25 décembre 2020

Avec autant de travailleurs touchés par le virus, il y a maintenant une pénurie de personnes capables de fournir des soins aux résidents d’Hemelrijck. Le maire a demandé à la Croix-Rouge et à l’armée de déployer des aides, et a également demandé l’aide de la direction de la province d’Anvers, où Mol est situé.

La situation de Covid-19 est relativement sous contrôle en Belgique pour le moment, après qu’un pic d’infections détectées ait été passé fin octobre. Mais les 19 158 décès enregistrés dans ce petit pays le placent parmi les pires au monde en termes de décès par habitant. Sa campagne de vaccination démarre cette semaine.

