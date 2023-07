Saint-Maximin s’apprête à rejoindre Al-Ahli après le départ de Newcastle

Allan Saint-Maximin a officiellement confirmé qu’il avait quitté Newcastle. L’ailier électrique a été essentiellement un succès instantané après son arrivée du côté français de Nice en 2019. Bien qu’il ne soit pas nécessairement un buteur naturel, le Français a conquis la foule des Magpies avec son rythme électrique et son sac de trucs. Saint-Maximin se rendra maintenant en Arabie saoudite pour jouer pour Al-Ahli.

Le Français fait ses adieux chaleureux aux Magpies

Bien que le transfert n’ait pas encore été annoncé officiellement, Saint-Maximin a déclaré son départ sur les réseaux sociaux. Dans un message sincère sur son compte Twitter, le joueur dynamique a proclamé qu’il aimait Newcastle et ses fans. « Je quitte Newcastle comme il aurait toujours dû être et c’est mon plus beau trophée car j’en ai fait partie », Saint-Maximin.

« Un profond merci à vous TOUS, mes coéquipiers, les fans fidèles, le staff, le club, etc. J’ai vu tous vos messages. Merci et même si ce chapitre est terminé, l’histoire ne s’arrête jamais. Newcastle est à la maison maintenant. Je continuerai d’être votre plus grand supporter. Je regarderai chaque match et tant que le club gagnera, je serai l’homme le plus heureux du monde. Je t’aime. Geordie un jour, Geordie toujours.

Al-Ahli devrait payer à Newcastle des frais de transfert d’environ 38 millions de dollars. Saint-Maximin aurait déjà effectué la première partie de sa visite médicale dans son nouveau club et signera prochainement un contrat qui courra jusqu’en 2026.

L’ailier troisième star de l’EPL à signer avec Al-Ahli cet été

Avec le Français, Al-Ahli a également signé trois autres stars de la Premier League. Roberto Firmino et Riyad Mahrez rejoindront Saint-Maximin en tête pour une attaque meurtrière. L’ancien gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, a également signé avec l’équipe saoudienne.

Newcastle a essentiellement déjà fait venir son remplaçant pour Saint-Maximin. Les Magpies ont attrapé Harvey Barnes de Leicester City récemment relégué. Barnes est sur le point de s’insérer sur le flanc gauche de sa nouvelle équipe. L’ailier anglais a coûté au club environ 48 millions de dollars.

Photo : IMAGO / Nouvelles Images